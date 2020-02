Togo : la CENI donne des précisions sur le vote par anticipation des forces armées et de sécurité

Lomé - Les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mercredi 19 février 2020, soit 72 heures avant le scrutin général conformément à « l’article 117 » du Code électoral, a rappelé jeudi 13 février 2020, le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Tchambakou AYASSOR à travers un communiqué.



246 bureaux de vote relevant de 50 centres de vote seront mobilisés à cet effet sur l’ensemble du territoire national pour la réalisation des opérations, informe toujours le communiqué.



D’après la CENI, les bureaux de vote s’ouvriront à 7 heures et refermeront leurs portes à 16 heures. Chaque bureau de vote doit observer les mesures suivantes à l'ouverture : « Présenter l’urne vide aux électeurs et aux délégués des candidats présents, faire fermer l’urne par le président du Bureau de vote (BV) qui y appose les scellés sur les quarte côtés de celle-ci, faire relever les codes par le rapporteur qui n’est pas de la même sensibilité que le président du BV, et transcrire les codes des scellés au procès-verbal (PV) du BV ».



Le CENI précise en outre qu’à la clôture du vote par anticipation, « il n’est pas procédé au dépouillement » par les membres du bureau de vote.



La CENI recommande à ceux-ci de respecter les dispositions qui sont : de fermer l’ouverture de l’urne permettant d’introduire les bulletins de vote, en y apposant un cinquième scellé dont le code est également relevé et transcrit au PV du BV, convoyer l’urne et les enveloppes scellées contenant notamment la liste d’émargement au siège de la Commission Électorale Locale Indépendante (CELI) pour être placées en un endroit sécurisé par le président de la CELI.