Togo : la CENI met à disposition des candidats aux élections locales les spécimens des bulletins de vote

Lomé - Eléments manquants de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans le cadre des municipales, les spécimens des bulletins de vote sont enfin disponibles.



Depuis dimanche 23 juin, ils sont mis à la disposition des différents candidats en lice pour le scrutin du 30 juin prochain. L’annonce a été faite par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) au travers d’un communiqué.



« La CENI porte à la connaissance des Chefs des partis politiques et des candidats indépendants que les spécimens des bulletins de vote pour la campagne électorale peuvent être retirés à partir de lundi 24 juin dans toutes les Commissions Électorales Locales Indépendantes (CELI) », a indiqué l’institution dans sa note.



Les spécimens des bulletins de vote sont une représentation du bulletin original qui sera utilisé le jour du vote par les électeurs. La loi ne fait aucune obligation à la CENI de mettre à la disposition des candidats les spécimens de vote. Cependant si cela est fait, c’est pour aider ces candidats à bien expliquer aux électeurs comment ils doivent voter le jour J.



Pendant ce temps la campagne électorale lancée le 14 juin dernier se poursuit sur toute l'étendue du territoire national sans incidents majeurs. Les opérations de séduction de l’électorat prennent fin le 28 juin prochain à minuit.



Et pour permettre aux forces de l'ordre et de sécurité d'assurer la sécurité du scrutin le jour du scrutin, elles sont appelées aux urnes le 27 juin. Rappelons que plus de 11.000 candidats sont dans la course pour ces municipales, les premières organisées au Togo depuis 32 ans.