Togo : la SYNBANK lève la grève et réouvre les banques grâce à la médiation du gouvernement

Lomé - La grève de 72 heures lancée mardi par les agents des institutions bancaires au Togo a été suspendue ce mercredi 26 juin 2019. L’annonce a été faite via un communiqué de la principale centrale syndicale des banques (SYNBANK).



Cette interruption de la grève fait suite à la rencontre qui s’est déroulée la veille entre le Ministre de l’Economie et des Finances togolais, Sani Yaya, et les principaux responsables syndicaux.



L’objectif poursuivi par cette réunion d’urgence était de trouver une issue favorable au conflit de travail qui opposait, depuis des mois, le groupe d’assurance NSIA-Togo à certains de ses employés.



A l’origine de ce mouvement d'humeur, le licenciement jugé « abusif » de 09 employés du groupe, dans le cadre d’un « plan de restructuration » annoncé par l’assureur. Les revendications apposées portaient donc sur la réintégration pure et simple des employés licenciés et la démission de deux dirigeants du groupe, « exerçant sans permis de travail », selon les syndicalistes.



Finalement, au sortir de la rencontre avec le Ministre, le SYNBANK a annoncé avoir été « satisfait à 80% dans les revendications ».



Concrètement, les syndicalistes ont indiqué avoir obtenu à l’issue des discussions avec le Ministre des finances le versement des droits aux collègues licenciés sans toutefois une réintégration au sein de l’entreprise. Ils devraient être placés au sein d’autres institutions. Egalement, des dispositions seraient en train d’être prises afin de résoudre la question du remplacement des deux dirigeants mis en cause.



Même si les négociations ne sont pas terminées, la SYNBANK a appelé à une levée de la grève et à la réouverture des Banques. Ce qui a été fait puisque depuis 10 heures ce matin, toutes les institutions financières ont rouvert leurs portes.