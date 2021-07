Togo : la pêche artisanale en pleine croissance

Au Togo, environ 1 324 tonnes de poissons ont été pêchées entre janvier et mai 2021, au port de pêche de Lomé, selon les statistiques publiés ce lundi 19 juillet 2021 par le ministère de l'Economie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière.



Il s’agit d’une progression de 36% par rapport à la même période en 2020 où, plus de 967 tonnes de poissons avaient été pêchées. Pour l'administration en charge du secteur, la performance est à mettre au crédit des efforts consentis durant ces dernières années par le gouvernement, pour le développement du secteur maritime et de la filière halieutique.



Des efforts qui se sont matérialisés par la construction d’un nouveau port de pêche et un marché moderne, pour les activités liées à la pêche. « C’est une évolution considérable pour la pêche artisanale au Togo », peut-on lire dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du ministère. Par ailleurs, si l’évolution constatée est encourageante, l’essentiel de la production annuelle devrait se jouer à partir des mois de juillet et août qui marquent le début de la saison de pêche au Togo.



Entre 2017 et 2018, plus de 37 000 tonnes de poissons ont été capturées dans les eaux togolaises, dont plus de 90% au port de pêche de Lomé. Avec la mise en service du nouveau port de pêche en 2019, le gouvernement togolais ambitionne de porter la production halieutique nationale à 25 000 tonnes par an. Pour rappel, le secteur de la pêche emploie au Togo plus de 22 000 personnes, dont 55% de femmes.