Togo : lancement officiel de « l’Académie politique des femmes leaders»

Lomé - La Ministre de l’Action Sociale de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation a procédé ce 24 mai 2018 à l'hôtel EDA-OBA à Lomé au lancement officiel de l’« Académie politique des femmes leaders», un projet mis en œuvre avec la collaboration du Programme de Consolidation de l’Etat et du Monde Associatif (Pro-CEMA) financé par l'Union européenne.







L'« Académie politique des femmes Leaders » doit contribuer à la consolidation de la gouvernance locale avec une plus grande participation des organisations de femmes autonomes, dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement. Elle vise notamment à former un peu plus de 140 femmes sur la gouvernance et à susciter des candidatures en une première phase pilote sur toute l’étendue du territoire lors des élections locales qui devraient se tenir au Togo en 2018.







L’académie est ouverte aux jeunes femmes ayant une vocation et un engagement politique. Pour être éligible, les postulantes doivent notamment être âgées de 25 ans et plus, être membres des partis politiques parlementaires, jouir de la confiance du leadership du parti, avoir le BAC ou une compétence similaire.







Le Programme de Consolidation de l’Etat et du Monde Associatif (Pro-CEMA) vise à mieux impliquer la société civile dans l’accompagnement de l’action gouvernementale, la gestion des affaires publiques et à assurer une meilleure coordination État-Monde Associatif. Il attache une attention particulière à la dimension genre et vise notamment à encourager les candidatures féminines et à accroître la présence des femmes aux postes électifs. Il permet enfin au milieu culturel de mieux participer au débat citoyen.