Togo : le Premier ministre a échangé avec la nouvelle Directrice des opérations Afrique de l’Ouest de la BM

Lomé - La nouvelle Directrice des opérations de la Banque mondiale (BM) pour le Bénin, la Côte d’ivoire, la Guinée et le Togo, Coralie Gevers a été reçue en audience le samedi 20 juillet 2019 à la Primature par le Premier ministre, Komi Selom Klassou.



Coralie Gervers est allée se présenter officiellement au Chef du gouvernement après sa prise de fonction en tant que nouvelle Directrice des opérations de l’institution dans la région ouest-africaine en remplacement de Pierre Laporte qui était arrivé en fin de mission.



Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l’appui de la Banque mondiale dans la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND 2018-2022). Le Chef du gouvernement, Komi Selom Klassou a saisi cette occasion pour expliquer à la nouvelle Directrice des opérations, les trois axes stratégiques du PND et surtout les attentes du Togo vis-à-vis de la Banque Mondiale dans la réalisation de ce plan.



« C’est ma première visite officielle au Togo et le Premier ministre m’a vraiment expliqué la vision et la perspective du gouvernement. En particulier les trois grands axes du PND (2018-2022) pour avoir une bonne gestion économique et une croissance axée sur l’amélioration du climat des affaires et le soutien à l’entrepreneuriat. Nous avons aussi parlé de l’appui du groupe de la Banque Mondiale à ce PND. L’appui de la Banque Mondiale se marque surtout dans le premier et le troisième axe. À ce jour, nous avons un portefeuille d’activité de près de 400 millions de dollars en soutien au PND », a déclaré Coralie Gevers au sortir de l’entrevue.



Elle a tenu à rassurer le Premier Ministre de l'engagement du groupe à poursuivre son soutien au Togo pour son développement. « Le Togo peut en effet compter sur l'appui continu du groupe de la Banque Mondiale. Nous veillerons aussi pour soutenir le développement du secteur privé, nous avons aussi une branche du groupe de la Banque Mondiale, la Société financière internationale (SFI) qui soutient l'investissement et le financement pour le secteur privé et nous comptons bien utiliser tous les outils et instruments de financement à notre disposition pour soutenir le développement du pays », a-t-elle conclu.



L'audience était élargie à d'autres personnalités notamment, la Représentante-Résidente de la Banque Mondiale au Togo, Hawa Cissé Wagué, la Ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, Demba Tigokpa et le Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Pré Simféitchéou.



Après la rencontre avec le Premier ministre, Coralie Gevers a fait une descente sur le terrain où elle a visité certains projets financés par son institution au Togo. C’est ainsi qu’elle s’est rendue sur le site d’activité du projet de résilience côtière WACA à Aného dans les Lacs.



Elle a également visité l’entreprise Logou Concept Togo productrice des machines Foufoumix et touché du doigt les réalisations du Projet de santé PASMIN à l’hôpital de district de Cacaveli. Elle a par ailleurs visité la société Africa Global Recycling (AGR) spécialisée depuis 2013 dans la récupération et la valorisation des déchets, et s’est rendue à Lomé Container Terminal (LCT) au Port autonome de Lomé.



Rappelons que le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Togo compte 17 projets d’un montant total de 385 millions de dollars, dont 43% sont constitués de dons. Ces projets concernent plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, le développement communautaire et filets sociaux, l'emploi des jeunes, l'agriculture, les télécommunications, les mines, l'énergie, les infrastructures urbaines et la gouvernance.