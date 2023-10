Togo : le Président Faure Essozimna Gnassingbé dépêche un émissaire au Soudan

« Porteur d’un message du chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, le ministre a été reçu à Port-Soudan par le président du Conseil de souveraineté de transition du pays, le Général Abdel Fattah Al-Burhan », a indiqué la présidence du Togo.



Au menu de ce déplacement au Soudan, « la situation politique et sécuritaire dans ce pays d’Afrique du Nord, marquée par des hostilités entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), composées de paramilitaires, ainsi que des sujets d’intérêt bilatéral et international ».



« Les deux personnalités ont notamment évoqué la nécessité pour le Togo et le Soudan de renforcer davantage leur coopération. Enfin, Robert Dussey s’est entretenu avec son homologue, Ali Al-Sadiq Ali ».