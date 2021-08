Togo : le gouvernement planifie sa politique économique et budgétaire pour la période 2022-2024

Le document ainsi adopté par l’exécutif, devrait au cours des prochains mois, être examiné en commission puis faire l’objet de discussion au parlement avant son éventuelle adoption en tant que loi de programmation budgétaire par la représentation nationale. Cette nouvelle planification viendra donc prendre le relais du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2021-2023 adopté il y a un an.



Rappelons que dans les Etats membres de l’UEMOA, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle est un instrument stratégique qui sert non seulement de boussole d'orientation de la gouvernance économique mais aussi de cadre de projection des perspectives de mobilisation des ressources et des dépenses d’investissements.