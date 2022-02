Togo : le gouvernement va investir 11 milliards de FCFA dans l’amélioration du cadre de vie

Pour cette année, le gouvernement togolais prévoit d'allouer une enveloppe de 11 milliards de FCFA à l'amélioration du cadre de vie, selon les prévisions contenues dans la Loi des finances exercice 2022.



Sous le contrôle du Ministère de l’urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, ces fonds seront dédiés notamment à l’assainissement de l'environnement urbain, aux travaux d’aménagement de la voirie, à l’amélioration de la circulation urbaine, la sécurisation du trafic routier.



L’assainissement, la gestion des déchets, et la gestion des risques d'inondations et la salubrité publique sont également alignées sur ces ressources prévisionnelles. Ces ambitions seront adossées à quelques grands projets d’investissements, en lien avec la Feuille de route gouvernementale Togo 2025 (dans son Axe 1 : Renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales et consolider la paix).



Notamment le Projet de réhabilitation de voiries et d’ouvrages hydrauliques dans 10 villes principales du pays, ou encore le PIDU (Projet d'infrastructures et de développement urbain, en cours de déploiement dans plusieurs villes du Togo depuis plusieurs années, et qui s’élève à 30 millions $.