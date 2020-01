Togo : le nouveau marché préfectoral de Blitta inauguré par le Président

Lomé - Le Chef de l’Etat, Faure GNASSINGBE a inauguré le jeudi 16 janvier 2020, le nouveau marché de la préfecture de Blitta (268 km au Nord de Lomé).



D'un coût total de 445 millions de francs CFA, cette infrastructure a été construite par l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) dans le but d'améliorer de façon significative, les conditions de vie des populations vivants dans les zones peu ou prou desservies par les infrastructures et services sociaux économiques de base.



Présentant une architecture moderne, ce nouveau marché est doté de 8 hangars de types préfectoral, 19 hangars réhabilités de types cantonal, 01 bloc de 10 boutiques, 01 bloc administratif, une boucherie, deux abris pour bétails, deux blocs de latrines, quatre magasins de stockage, 01 forage photovoltaïque avec superstructure, 01 dépotoir intermédiaire et une clôture de façade. L'infrastructure dispose également d'ouvrages d'assainissement et d'un dallage au sol dans les allées de circulation.



« La mise en place de cette infrastructure marchande vient pallier le problème d'exiguïté et d'occupation anarchique des espaces dans le marché actuel et dans ses alentours. Elle offre une plus grande sécurité aux marchandises face aux intempéries et aux vols, et constitue un levier pour l'accroissement des activités commerciales de la population marchande de toute la préfecture de Blitta et ses environs », a indiqué la Directrice générale de l'ANADEB, Mazalo KATANGA, dans son discours de circonstance.



Selon la directrice de l’ANADEB, la réalisation de ce nouveau marché s’inscrit dans l'axe 3 du Plan national de développement (PND) qui envisage la création de conditions favorables à la consolidation du développement social et au renforcement des mécanismes d'inclinaison en vue de la réduction des inégalités entre les populations.



Les bénéficiaires dans une ambiance festive, ont exprimé au chef de l’Etat, Faure GNASSINGBE leur reconnaissance pour son engagement à résoudre le problème de manque de place qui entrave le bon déroulement des activités commerciales dans le milieu.