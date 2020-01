Togo : les partenaires mobilisés autour du 5ème recensement de la population et de l'habitat

Lomé - Le Togo s'apprête à réaliser cette année, son 5e Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5). En vue de mobiliser les ressources financières pour la réalisation de ce projet, le gouvernement a, à travers le ministère de la Planification du développement et de la coopération, tenu le jeudi 16 janvier 2020 à Lomé, une rencontre de mobilisation avec ses partenaires techniques et financiers.



L'objectif était de susciter l'adhésion des partenaires au processus de financement de l'opération et obtenir d'eux, un engagement et un positionnement pour la mobilisation du budget nécessaire à ce recensement.



La rencontre présidée par la ministre en charge de la Planification, Ayawovi Demba TIGNOKPA a permis de présenter à ces partenaires que sont : la Banque mondiale, l'Union européenne, les Systèmes des Nations Unies (UNFPA, PNUD, UNICEF), et les ambassades accréditées au Togo, les progrès réalisés dans le processus et l'état actuel de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du RGPH-5.



« A travers l'engagement des plus hautes autorités, le Togo veut s'inscrire dans la périodicité décennale recommandée par les Nations Unies pour l'actualisation des informations sur la population. Toutefois, au regard des moyens financiers, humains et matériels requis, le financement de cette importante opération nécessite un accompagnement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers », a indiqué la ministre à l'ouverture de la rencontre.



Le budget du 5e RGPH qui sera réalisé par l'Institut de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) est estimé à huit milliards cent quatre-vingt-neuf millions neuf cent un mille neuf cent trente (8 189 901 930) FCFA.



D'après le Directeur général de l'INSEED, KOUASSI KOAME, le gouvernement a déjà mobilisé au titre de l'année 2019, plus de quatre milliards de FCFA, soit 55℅ du budget. Ainsi, il s'est agi pour le gouvernement et le Fonds des Nations pour la Population (UNFPA), chef de file des partenaires techniques et financiers du Togo pour ce recensement, d'échanger avec les autres partenaires afin de mutualiser les efforts pour soutenir l'initiative.



Notons que le RGPH-5 aura lieu entre octobre et novembre prochain. L’opération s’inscrit dans le cadre des recommandations des Nations Unies qui stipulent que les pays doivent mettre à jour leurs données démographiques chaque 10 ans en vue de faciliter le suivi et l’évaluation des programmes de développement et aussi de voir le niveau des indicateurs liés aux Objectifs de développement durable (ODD) et à l’agenda 2063 de l’Union Africaine.