Togo : une semaine pour promouvoir le commerce électronique dans le Grand-Lomé

L’association d’impact social « Togo Pride », en partenariat avec la banque panafricaine Ecobank a lancé, le 18 août 2021 à Lomé, la première édition de « La semaine du e-commerce », axée sur le thème ; « vulgarisation du commerce électronique dans le Grand-Lomé ». Prévue du 16 au 29 août en présentiel et en ligne, cette manifestation a bénéficié de l’appui technique du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale et celui de l’Economie numérique et de la transformation digitale. Elle regroupe, entre autres, les intégrateurs des services de payement, les institutions spécialisées du gouvernement et les fournisseurs d’accès internet.



L’objectif est de sensibiliser la population sur les atouts du commerce électronique dans le contexte de Covid-19, renforcer les capacités des acteurs en formulation et suivi de leur politique de vente et d’utilisation des plateformes. Il s’agit aussi de former les internautes sur les procédures d’achat et de paiement en ligne, proposer avec le soutien des partenaires de la livraison gratuite aux utilisateurs des services e-commerce du Grand-Lomé, puis d’offrir une visibilité aux acteurs intervenants dans ce domaine. Plusieurs activités vont meublées l’événement : une campagne publicitaire de la visibilité média sur les radios, télé, presse et panneaux et une autre pour le référencement des plateformes de e-commerce et de livraison. Il est prévu aussi des panels et des formations.



Le représentant du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, Franck Koffi Mensah a indiqué que cette initiative qui ouvre l’opportunité aux entreprises de booster l’achat en ligne de leurs produits, s’inscrit parfaitement dans le Plan national de développement (PND). Pour lui, cette action permettra non seulement la professionnalisation et l’organisation des acteurs du e-commerce, à travers des panels et des formations sur les bonnes pratiques, mais aussi une meilleure connaissance du cadre règlementaire de l’exercice des transactions numériques.



Le directeur exécutif de « Togo Pride », Komivi Sitou Yibokou a exprimé sa gratitude à tous les partenaires, particulièrement à Ecobank qui a contribué à la concrétisation de cette initiative qui contribuera à l’accélération du commerce intra-africain. Il est convaincu que cet évènement va redonner un nouvel élan à l’écosystème du e-commerce togolais.