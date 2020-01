Togo : vers l’élaboration d’un manuel pour le suivi des investissements publics

Lomé - Le Togo va se doter d’un outil de suivi physique des investissements publics. Un manuel va être élaboré pour servir de guide en matière de suivi des investissements de l’Etat, des Etablissements publics et / ou des collectivités publiques.



Ce guide « devra expliquer la démarche d’analyse et de contrôle de l’utilisation des ressources financières, techniques et humaines, la qualité des résultats obtenus et le niveau d’atteinte des résultats par rapport aux objectifs visés et aux délais impartis ».



Destiné à appuyer le gouvernement togolais dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance économique, ce manuel sera élaboré par un consultant. Ce dernier devra définir les procédures, rôles et responsabilités des intervenants selon les étapes du suivi physique des projets et programmes d’investissements publics. Il élaborera en outre les outils de collecte des données sur le terrain.



Il devra par ailleurs proposer un canevas de rédaction du rapport de suivi physique des projets d’investissements et une méthode harmonisée d’estimation de leur taux d’exécution physique.