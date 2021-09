Togo : vers la mise en place d’une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption

Initié par la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre les Infractions Assimilées (HAPLUCIA), un atelier de présentation et d’enrichissement du rapport provisoire de l’analyse diagnostique sur la situation de la corruption au Togo, s’est ouvert le 09 septembre 2021 à Lomé. Cette rencontre a rassemblé les acteurs issus du secteur privé, de la société civile et des centrales syndicales. L’objectif poursuivi est de diagnostiquer et de faire ressortir tous les problèmes, en vue de trouver des solutions, face à ce phénomène qui gangrène des économies nationales.



Cet atelier d’échanges permettra également à l’organe d’adopter une stratégie pour réussir sa mission qui est d’éradiquer la corruption au Togo. Durant quatre jours, les participants suivront l’analyse du cadre institutionnel de la prévention et de la lutte contre la corruption ; la synthèse de l’analyse diagnostique et la situation générale de la corruption au Togo. Au sortir de la première journée des travaux, le président de la HAPLUCIA, Essohana Wiyao a rappelé que le processus qui a commencé en 2020, évolue avec l’installation officielle du comité de pilotage ayant adopté les termes de référence.



Enfin, il a déclaré que ce comité a permis de recruter trois consultants qui ont fait un état des lieux de la corruption au Togo, et produit un premier rapport. Ces consultants ont analysé le cadre juridique, institutionnel de la lutte contre ce fléau au Togo. Cette assise réunit toutes les couches socio-économiques du pays qui apporteront leur contribution en vue d’enrichir le rapport.