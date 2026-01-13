Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Togo : violences en milieu scolaire à Dodomé, un enseignant succombe à ses blessures


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 13 Janvier 2026



Illustration © DR
Illustration © DR
Un drame s’est produit le 11 janvier 2026 sur le terrain de l’école primaire publique de Dodomé, dans la commune du Golfe 3, à l’occasion d’un match de football organisé au sein de l’établissement.

L’incident, qualifié de grave par les autorités, a coûté la vie à un enseignant, victime de violences en milieu scolaire. Selon un communiqué conjoint des ministres de la Sécurité, de l’Éducation nationale, de la Justice et des Droits humains, les faits sont survenus lorsque de jeunes individus ont tenté d’accéder au terrain de jeu en escaladant les murs de l’école, malgré l’ouverture du portail principal.

Alors que l’enseignant, appuyé par le gardien des lieux, leur demandait de respecter les règles d’accès et de sécurité propres à l’environnement scolaire, ces derniers ont réagi avec une extrême violence. Des pierres et divers projectiles ont été lancés en direction du personnel de l’établissement.

Grièvement atteint à la tête, l’enseignant a été évacué d’urgence vers une formation sanitaire, où il a malheureusement succombé à ses blessures. Sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Lomé, une enquête a été immédiatement ouverte.

À ce jour, les services de sécurité ont procédé à l’interpellation de neuf suspects, âgés de 16 à 19 ans, actuellement placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d’établir toutes les responsabilités. Les ministres concernés ont condamné avec la plus grande fermeté ces actes de violence jugés inacceptables en milieu scolaire.

Ils ont présenté leurs condoléances attristées à la famille de la victime, exprimé leur solidarité à la communauté éducative et souhaité un prompt rétablissement à l’agent de sécurité également blessé lors de l’incident.

Rappelant que les établissements scolaires sont des espaces protégés, les autorités appellent les populations, en particulier les jeunes, au civisme, à la responsabilité et au respect strict des règles. Elles insistent également sur l’obligation de déclarer toute activité ouverte au public auprès des services de sécurité compétents afin de garantir un encadrement sécuritaire adéquat.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/01/2026

Moyen-Chari : Les premières tomates du projet RENFORT arrivent sur le marché

Moyen-Chari : Les premières tomates du projet RENFORT arrivent sur le marché

Portrait : Silambim Yaka, l'humour au service du changement social Portrait : Silambim Yaka, l'humour au service du changement social 12/01/2026

Populaires

Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026

12/01/2026

Ouaddaï : Ouverture de la session budgétaire 2026 du Conseil Provincial

12/01/2026

Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel

12/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter