Togo : violences en milieu scolaire à Dodomé, un enseignant succombe à ses blessures

Un drame s’est produit le 11 janvier 2026 sur le terrain de l’école primaire publique de Dodomé, dans la commune du Golfe 3, à l’occasion d’un match de football organisé au sein de l’établissement.



L’incident, qualifié de grave par les autorités, a coûté la vie à un enseignant, victime de violences en milieu scolaire. Selon un communiqué conjoint des ministres de la Sécurité, de l’Éducation nationale, de la Justice et des Droits humains, les faits sont survenus lorsque de jeunes individus ont tenté d’accéder au terrain de jeu en escaladant les murs de l’école, malgré l’ouverture du portail principal.



Alors que l’enseignant, appuyé par le gardien des lieux, leur demandait de respecter les règles d’accès et de sécurité propres à l’environnement scolaire, ces derniers ont réagi avec une extrême violence. Des pierres et divers projectiles ont été lancés en direction du personnel de l’établissement.



Grièvement atteint à la tête, l’enseignant a été évacué d’urgence vers une formation sanitaire, où il a malheureusement succombé à ses blessures. Sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Lomé, une enquête a été immédiatement ouverte.



À ce jour, les services de sécurité ont procédé à l’interpellation de neuf suspects, âgés de 16 à 19 ans, actuellement placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d’établir toutes les responsabilités. Les ministres concernés ont condamné avec la plus grande fermeté ces actes de violence jugés inacceptables en milieu scolaire.



Ils ont présenté leurs condoléances attristées à la famille de la victime, exprimé leur solidarité à la communauté éducative et souhaité un prompt rétablissement à l’agent de sécurité également blessé lors de l’incident.



Rappelant que les établissements scolaires sont des espaces protégés, les autorités appellent les populations, en particulier les jeunes, au civisme, à la responsabilité et au respect strict des règles. Elles insistent également sur l’obligation de déclarer toute activité ouverte au public auprès des services de sécurité compétents afin de garantir un encadrement sécuritaire adéquat.