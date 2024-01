TotalEnergies publie une nouvelle édition de son rapport sur les Droits Humains

Le Human Rights Briefing Paper rappelle les engagements pris par TotalEnergies au regard des droits humains internationalement reconnus et des textes de référence en la matière, en particulier les Principes directeurs des Nations unies pour les entreprises et les droits de l’homme, les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales et les Principes Volontaires sur la Sûreté et les Droits de l’homme (VPSHR). Il rend également compte de la mise en œuvre concrète de ces engagements vis-à-vis de ses parties prenantes au travers de nos opérations et projets.



« TotalEnergies place ses parties prenantes au cœur de ses actions et de ses activités dans plus de 130 pays à travers le monde. A ce titre, la Compagnie est constante dans son engagement pour les Droits humains et dans sa mise en œuvre. C’est en rendant compte avec transparence de nos actions concrètes, y compris dans des contextes difficiles, que nous souhaitons nourrir la relation de confiance avec toutes nos parties prenantes » a déclaré Aurélien Hamelle, directeur général Strategy & Sustainability de TotalEnergies.