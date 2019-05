Tourisme : la maison "Pain de sucre" ouvre ses portes à Brazzaville

La maison « Pain de sucre » est une boulangerie /pâtisserie aux allures chics, où l’on peut trouver des pains baguettes croustillants et une multitude de viennoiseries. Cet établissement, situé au carrefour de la coupole, au centre-ville, est aussi spécialisé dans la fabrication de nombreuses variétés de pain de sucre, de gâteaux et des glaces artisanales.



Depuis vendredi dernier, cet établissement est devenu opérationnel et la cérémonie d’ouverture a donné lieu à la dégustation de l’ensemble de produits fabriqués sur place. Des produits qui savent marier les couleurs, le décor, la forme et le goût.



Avant la coupure du ruban symbolique, marquant l’ouverture dudit établissement, le ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette soudan Nonault, a rendu un hommage mérité à son propriétaire Batili Modibo, pour cette œuvre économique qui vient rehausser l’image du Congo en matière de restauration et de création d’emplois tout en intégrant la dynamique enclenchée dans le pays dans le cadre de la diversification de l’économie nationale. Le tourisme jouant ainsi sa partition dans ce processus.



De nombreuses personnalités du monde de la pâtisserie et du monde des affaires ont fait le déplacement de Brazzaville pour assister à cette cérémonie d’ouverture. La maison du sucre de Paris a été représentée par Mr André Perez en charge de développement. Les grands moulins de Paris, pour leur part, ont été représentés par le directeur expert, Christian Poireau.



A noter que, la maison « Pain de sucre », créée en 1919, totalise cette année son centenaire et est leader européen en pâtisserie.