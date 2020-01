Transformation des entreprises en Afrique à l’ère du digital : KPGM et HEC Paris s’unissent pour outiller dirigeants, managers et cadres

Ils ont également précisé que la formation qui sera assurée par des formateurs qualifiés de HEC Paris et des spécialistes de KPMG Côte d’Ivoire, va s’articuler autour de quatre modules de trois jours, dont trois dispensés sur place, c'est-à-dire dans le pays concerné et le dernier sur le campus HEC Paris, en France.

Annonçant que le lancement dudit programme de formation est prévu pour le 5 février prochain, au cours d’un gala, les intervenants ont signifié que le thème retenu pour cette première édition est : « Transformer son entreprise en Afrique à l’ère du digital : un enjeu d’agilité ».

A en croire les intervenants, ce programme opérationnel à valeur ajoutée immédiate permettra aux participants et à leurs entreprises respectives, entre autres, de partager les enjeux de la digitalisation pour l’entreprise et mieux, en intégrer les impacts dans sa stratégie, son organisation et son mode de management. Ensuite, challenger et adapter les approches et les méthodes de transformation. Et enfin, développer une nouvelle culture.

Parlant enfin de la particularité dudit programme de formation, ils ont souligné qu’il offre une approche pédagogique unique basée sur le « Learning by doing », mixant contenu académique, mise en situation, études de cas, travail de groupe, etc. Ce, grâce à la synergie d’une équipe d’intervenants certifiée et expérimentée HEC Paris – KPMG. De plus, il adopte une démarche pratique, rythmée et concrète donnant les clés du changement.