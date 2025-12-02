Alwihda Info
AFRIQUE

Transport aérien : Royal Airways inaugure la ligne N’Djamena-Douala


Alwihda Info | Par Mouhamadou Lamine Yaro - 2 Décembre 2025


Le 24 novembre 2025 marque une date majeure dans l’histoire de l’aviation tchadienne.


À Douala comme à N’Djamena, l’effervescence était palpable pour accueillir le vol inaugural de Royal Airways, première liaison officielle reliant les deux capitales économiques d’Afrique centrale, sous pavillon 100 % tchadien.

Bien plus qu’un simple trajet aérien, cette nouvelle route symbolise une ambition nationale : celle d’un Tchad connecté, moderne et résolument tourné vers l’avenir. Le lancement de la ligne N’Djamena-Douala s’inscrit pleinement dans la stratégie de transformation portée par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

Le chef de l’État tchadien, dans son discours visionnaire du 29 mai 2025, rappelait l’objectif majeur : faire du Tchad un hub logistique incontournable au cœur de l’Afrique. « Révéler tout le potentiel de notre pays », telle est l’ambition affichée. Et Royal Airways en devient l’un des bras opérationnels les plus visibles car pour la première fois, un transporteur national solide, structuré et ambitieux porte haut les couleurs du Tchad dans le ciel régional.

Membre d’une importante délégation reçue dans capitale économique du Cameroun, le représentant du ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie nationale, dans son allocution, souligne l’importance stratégique de cette nouvelle liaison qui se présente tel un outil essentiel de modernisation, de mobilité et d’intégration régionale. Le Cameroun et le Tchad entretiennent une coopération historique, économique et culturelle.

Désormais, ce partenariat se renforce dans le domaine aérien, ouvrant des perspectives nouvelles pour les entreprises, les voyageurs d’affaires et les familles à moindre coût. C’est ce que l’on peut retenir du discours du consul général du Tchad à Douala. Fondée en 2023, Royal Airways est la seule compagnie 100 % tchadienne. Née d'une volonté de rupture avec les échecs du passé, elle incarne une aviation nationale solide, fiable et tournée vers l’excellence.  Dès ses premiers vols en 2021, la compagnie a misé sur quatre piliers : la sécurité internationale, la ponctualité rigoureuse, l’hospitalité africaine et l’accessibilité financière.

Pour son directeur général, Abdrahamane Moussa Sro, l’ouverture de la nouvelle ligne n’est pas seulement une étape commerciale, mais un engagement à long terme : « Notre objectif est clair : offrir au public un service fiable, sécurisé, moderne et répondant aux standards internationaux. »

Le jeune directeur exprime également sa reconnaissance envers les autorités tchadiennes et camerounaises, ainsi que le travail constant des équipes opérationnelles et du personnel de Royal Airways. Royal Airways ne cache pas ses objectifs. Sa Vision 2030 repose sur cinq engagements structurants : connecter l’Afrique centrale, offrir la meilleure expérience, démocratiser l’aviation, créer de la valeur locale, et porter la fierté nationale.

Avec la mise en service de N’Djamena-Douala, Royal Airways renforce son réseau intérieur et régional. La compagnie dessert désormais les villes de N’Djamena, Douala, Sarh, Abéché, Faya, Moundou, Amdjarass et Am Timan. Le lancement de la ligne N’Djamena-Douala envoie un message clair : le pays entend jouer pleinement son rôle dans le commerce, et l’intégration régionale.

Ce vol inaugural baptise bien plus qu’un nouveau couloir aérien. Il ouvre un pont d’opportunités entre le Cameroun et le Tchad, un accélérateur économique, un levier de mobilité pour des milliers de voyageurs.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
