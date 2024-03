Tristesse au Burkina Faso: Cinq personnes périssent dans un accident d'avion

Le crash s'est produit lors du décollage de l'aérodrome de Diapaga alors que l'appareil effectuait un vol entre Diapaga et Fada N'Gourma. À bord se trouvaient sept personnes, y compris les membres de l'équipage. Malheureusement, cet incident a entraîné la mort de cinq passagers et blessé deux autres.



Les survivants ont été rapidement évacués vers le centre médical avec antenne chirurgicale de Diapaga pour y recevoir les soins nécessaires. Les autorités sanitaires se sont mobilisées afin d'assurer leur prise en charge dans les meilleures conditions possibles.



Des enquêtes approfondies sont actuellement en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident tragique. Il est essentiel d'établir avec précision ce qui s'est passé afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.



Face à cette situation dramatique, une cellule de crise a été mise en place par les autorités compétentes afin d'assurer une coordination efficace des opérations et offrir soutien et assistance aux familles des victimes. Cette cellule travaillera en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés pour assurer une réponse adéquate à cette situation difficile.