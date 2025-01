Trump de retour à la présidence américaine : voici ses premières décisions

Retrait des organisations internationales :

Les États-Unis se retirent de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'accord de Paris sur le climat.



Annulation de décisions précédentes :

78 décisions prises durant la présidence de Joe Biden sont annulées.



Restriction de la citoyenneté :

Le droit à la citoyenneté américaine de naissance sera restreint.



Cartels de la drogue :

Les cartels de la drogue seront classés comme organisations terroristes.



Grâces pour le Capitole :

Environ 1 500 personnes condamnées pour avoir pris d'assaut le Capitole en janvier 2021 seront graciées.



Renommage géographique :

Le golfe du Mexique sera renommé en golfe de l'Amérique.



État d'urgence à la frontière :

Un état d'urgence sera imposé à la frontière sud des États-Unis pour stopper l'afflux de migrants illégaux.



Poursuites judiciaires :

Anciens responsables de l'administration Biden seront poursuivis en justice pour avoir divulgué illégalement des informations sensibles.



Décret sur TikTok :

Un décret stipulera que la moitié du réseau social TikTok doit être détenue par une entreprise américaine.



Liberté d'expression :

Un directive sera mise en place pour rétablir la liberté d'expression et mettre fin à la censure.

Nominations dans l'administration



Les premiers décrets de Trump concernent également les nominations dans l'administration, y compris au niveau du cabinet des ministres, signalant un retour à des politiques et priorités qui lui sont propres.



Ces décisions marquent un tournant significatif dans la politique américaine et soulignent les enjeux qui façonneront le paysage politique dans les années à venir.