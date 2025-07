Trump signe le GENIUS Act : les États-Unis veulent dominer l’ère des actifs numériques

Protection des consommateurs et régulation des stablecoins





Le GENIUS Act établit pour la première fois un cadre fédéral clair pour la régulation des stablecoins, des cryptomonnaies adossées à des réserves. Les nouvelles règles exigent un adossement à 100 % en actifs liquides (comme les dollars américains ou bons du Trésor à court terme), ainsi qu’une transparence mensuelle sur la composition des réserves.





Les émetteurs de stablecoins devront également : Respecter des normes de marketing strictes pour éviter toute tromperie sur la nature de leur produit ; Être interdits de prétendre que leurs jetons sont garantis par le gouvernement fédéral ; Se conformer à une réglementation cohérente entre les États et le niveau fédéral ; Garantir la priorité des détenteurs de stablecoins en cas de faillite.





La loi vise à soutenir la demande de bons du Trésor via l’utilisation croissante des stablecoins, consolidant ainsi le rôle du dollar comme monnaie de réserve internationale. En obligeant les émetteurs à détenir des réserves en actifs libellés en dollars, le GENIUS Act associe croissance technologique et stabilité monétaire.







Un levier contre les activités illicites





Le GENIUS Act soumet les émetteurs à la Bank Secrecy Act, les obligeant à mettre en place des programmes rigoureux de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité aux sanctions internationales. Ils devront également être techniquement capables de geler, saisir ou détruire leurs jetons en réponse à une décision judiciaire.







Faire des États-Unis la capitale mondiale de la cryptomonnaie





Cette loi s’inscrit dans la stratégie numérique plus large de Donald Trump. Depuis le début de son mandat, il a signé : Un décret pour accélérer le leadership américain en matière d’actifs numériques ; Un autre pour créer une réserve stratégique de Bitcoin et une réserve nationale d’actifs numériques.





Trump a qualifié le GENIUS Act de « pure génie », affirmant qu’il fera des États-Unis le leader incontesté du numérique. « Nous allons montrer au monde comment gagner avec les actifs numériques », a-t-il déclaré.





Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a salué une loi qui offre à l’économie américaine un réseau de paiement natif à Internet, rapide, fluide et sans intermédiaires. Selon lui, le GENIUS Act apportera clarté réglementaire, stabilité du dollar, et accès élargi à l’économie du dollar pour des milliards de personnes dans le monde.





« La signature de cette loi est un moment charnière pour les actifs numériques et la suprématie du dollar », a-t-il affirmé.





Avec le GENIUS Act, les États-Unis entendent prendre la tête de la révolution numérique mondiale, en alliant innovation, régulation et souveraineté monétaire.