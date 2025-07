CPI : Un haut responsable libyen arrêté en Allemagne pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité

Selon l'enquête du Bureau, menée en toute indépendance et impartialité, Khaled Mohamed Ali El Hishri, un haut responsable du groupe armé des forces spéciales de dissuasion (également connu sous le nom de RADA), est pénalement responsable de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces crimes auraient été commis en Libye, à la prison de Mitiga ou aux alentours, de février 2015 au début de 2020 au moins.





À l'époque des faits, El Hishri était l'un des plus hauts responsables de la prison de Mitiga, où des milliers de personnes ont été détenues pendant de longues périodes. Le Bureau avait déposé une demande de mandat d'arrêt à son encontre le 3 avril 2025.





La Chambre préliminaire I a délivré le mandat d'arrêt le 10 juillet 2025, concluant qu'il existe des motifs raisonnables de croire que Khaled Mohamed Ali El Hishri est pénalement responsable de crimes incluant le meurtre, la torture, le viol et d'autres violences sexuelles.



Une avancée décisive pour la justice en Libye



Cette arrestation constitue une avancée majeure dans les efforts du Bureau pour établir les responsabilités des auteurs de crimes en Libye, particulièrement en ce qui concerne les crimes commis en détention. Elle s'inscrit dans la nouvelle stratégie du Bureau, appliquée en vertu de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité et de la déclaration de la Libye acceptant la compétence de la CPI pour les crimes commis sur son territoire depuis 2011 jusqu'à fin 2027.





Le Bureau a toujours souligné, dans ses récents rapports au Conseil de sécurité, que l'arrestation d'un suspect et l'ouverture d'un procès pour la situation en Libye figuraient parmi ses priorités absolues pour 2025. Cette étape cruciale est désormais franchie.





Les crimes commis en détention ont été désignés comme un axe d'enquête prioritaire par le Bureau, qui a pu progresser grâce au travail de son équipe unifiée dédiée à la Libye, sous la direction de la Procureure adjointe, Mme Nazhat Shameem Khan. Le Bureau remercie également ses partenaires du Greffe pour leur collaboration efficace, facilitée par la Section de la localisation des suspects et de la fusion des informations, récemment créée en son sein.





L'importance de ce moment est considérable, car elle permet d'envisager la tenue des premières procédures judiciaires devant la Cour concernant la situation en Libye. L'Accusation se tient prête pour le procès de Khaled Mohamed Ali El Hishri devant la CPI.





Enfin, le Bureau tient à exprimer sa profonde gratitude aux victimes et témoins libyens qui ont eu le courage de coopérer à l'enquête, et dont la détermination permet de franchir de telles étapes décisives.





L'enquête sur la situation en Libye se poursuit, avec plusieurs axes d'investigation en cours, y compris sur les crimes commis en détention. Soucieux de maintenir ses efforts et d'amener les auteurs de crimes à rendre des comptes, le Bureau continue de collaborer avec les autorités nationales, régionales et internationales, ainsi qu'avec les communautés affectées par les crimes relevant du Statut de Rome.