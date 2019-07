Tunis : Afric’Up, le rendez-vous de l’innovation et de la Tech Africaine

Lors du sommet des chefs d’État qui a eu lieu à Kigali le 14 mai 2019 lors de Transform Africa, il a été décidé de confier à la Tunisie la mise en oeuvre d'un événement, “Afric'Up”, dédié à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la valorisation des talents de la jeunesse africaine au yeux du monde.



Cette décision place Afric'Up au cœur de l'agenda et de la stratégie de l'Alliance Smart Africa afin d'accompagner l'éclosion des futurs champions Africains en valorisant les compétences, la créativité, les success stories.



Afric’Up – Africa Startup Summit à Tunis, aura lieu les 24 & 25 septembre prochains, c’est le retour du plus grand événement lié à l’innovation et à la Tech Africaine, sous l’égide et à l’invitation du Gouvernement tunisien, de l’Alliance Smart Africa, et de nos partenaires Co-Host GIZ & Make IT in Africa.



Cette année, les conférences et workshops animés par plus de 150 speakers et investisseurs de renom porteront sur le thème « Smart Cities & Open Innovation en Afrique, quelles opportunités pour les startups ? ».



Chaleureux, vibrant, détendu, Afric’Up, durant cette nouvelle édition offrira, un programme unique et riche en sensation, découverte, apprentissage, qui comprendra conférences, workshops, deal room, hackathons, startup Ptich, espace d’exposition… avec la volonté de recevoir plus de 300 startups africaines et pour la première fois sur le continent le premier Makeathon.



Afric’Up à travers les nombreux ateliers (plus de 30) animés par des mentors internationaux, a pour objectif d’outiller et d’impulser une culture de l’innovation et d’intelligence collective, de croissance partagée et d’expérimentation aux startups africaines.



Pour cela Afric’Up, lance plusieurs défis, actions, autre que le premier Makeathon, il y aura un concours 3D/VR pour imaginer la ville africaine du futur, un Startup Pitch pour choisir 25 startups prometteuses, un Startup Stage pour mettre en valeur 50 startups auprès des investisseurs internationaux, une Battle Graphique, une Formation Découvrabilité des contenus francophones sur Internet avec l’OIF , un Hackathon, un concours de la meilleure application mobile de commerce électronique African Awards (ECMAA Awards), une Beach Party et de nombreux autres événements inédits et surprises.



La collaboration et le partage seront au rendez-vous, 20 Ministres africains sont attendus, bailleurs de fond, investisseurs, multinationales, incubateurs, experts et startups.