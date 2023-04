Turquie : le Cameroun apporte son soutien aux victimes du tremblement de terre

Le ministre de l'Administration territoriale du Cameroun, Atanga Nji Paul, a été reçu ce 11 avril 2023 par le ministre de l'Intérieur turc, Süleyman Soylu, à Ankara.



Au cours de l’audience accordée par Süleyman Soylu, Paul Atanga Nji lui a remis officiellement le don de près de 600 millions de FCFA, accordé par le président Paul Biya, à l'intention des victimes du séisme qui a affecté le peuple turc, au mois de février dernier.



Cette cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Cameroun en Turquie, Victor Tchatchouwo.



Le ministre camerounais de l’Administration territoriale a profité de la circonstance pour transmettre, une fois de plus, les condoléances du président Paul Biya, de son épouse, Mme Chantal Biya, ainsi que celles du peuple camerounais tout entier au peuple turc.



En retour, heureux de la magnanimité et du grand intérêt du président camerounais pour son peuple, son homologue a promis de transmettre cette haute sollicitude au président turc, Recep Tayyip Erdogan.



Il faut rappeler que le 6 février 2023, un séisme s'est produit en Turquie, provoquant la mort de plus 50 000 personnes, avec 13 millions de sans-abris et des dégâts matériels de plus de 100 milliards de dollars, selon l'ONU. •