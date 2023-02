Turquie : le bilan du tremblement de terre dépasse les 4.500 morts

"Pour le moment, le bilan atteint 4.544 victimes, 26.721 personnes ont été blessées", a-t-il précisé.



En outre, 5.775 bâtiments avaient été détruits dans les régions touchées par les tremblements de terre.



Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé lundi la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie. Les secousses, qui ont été suivies d'environ 455 répliques, ont été ressenties dans 10 provinces du pays et dans les États voisins, dont la Syrie. Selon les dernières informations, plus de 3.700 personnes ont été tuées en Turquie et plus de 22.000 ont été blessées. Selon la FICR, plus de 1.500 personnes ont été tuées en Syrie et plus de 3.500 ont été blessées.