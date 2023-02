Turquie : les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent après les séismes

Le 6 février 2023, la Turquie a été frappée par deux séismes dévastateurs dans la région de Kahramanmaraş.



Les experts décrivent ces deux séismes comme étant des mouvements de terrain exceptionnels, indépendants l'un de l'autre, mais se déclenchant l'un l'autre et uniques au monde.



Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, s'exprimant au Centre de coordination de l'information de l'État, a déclaré que les dix villes touchées par le tremblement de terre ont été déclarées zones sinistrées.



En raison de l'effet dévastateur du séisme qui s'est propagé à dix provinces en Turquie, le président Erdoğan a décidé de déclarer l'état d'urgence pour garantir que les activités de recherche et de sauvetage et les travaux ultérieurs puissent être effectués rapidement. Cette décision couvrira les dix provinces touchées par le tremblement de terre et durera trois mois.



L'État turc a commencé à travailler dans les zones sinistrées dès le premier instant du tremblement de terre avec toutes ses institutions, organisations, personnel, outils, équipements et installations. Le personnel expert et les véhicules du pays ont été déployés immédiatement dans la région pour aider à la recherche et au sauvetage.



Les conditions météorologiques difficiles et le grand nombre de répliques sismiques dans les bâtiments endommagés posent également des défis aux travaux de sauvetage. Actuellement, plus de 53 000 agents de recherche et de sauvetage travaillent à la tête de l'épave, avec des équipes supplémentaires venant de Turquie et de l'étranger.



De nombreux agents publics, officiels d'organisations non gouvernementales et bénévoles sont également impliqués dans les efforts de secours. Des mesures ont été mises en place pour répondre aux besoins des sinistrés, de l'abri à l'habillement, de la nourriture au chauffage. Jusqu'à présent, plus de 54 000 tentes, 102 000 lits et autres articles de première nécessité ont été envoyés dans la région pour être livrés aux sinistrés.



La gravité de la catastrophe du tremblement de terre oblige le gouvernement turc à prendre des mesures extraordinaires pour garantir que les besoins des sinistrés soient satisfaits. Le pays est en état de mobilisation totale pour faire face à cette catastrophe et les efforts.