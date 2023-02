Turquie : un homme sauvé des décombres 160 heures après le tremblement de terre

"Un homme a été secouru sur les lieux de l'intervention d'une équipe russe grâce aux efforts conjoints des sauveteurs des ministères des Situations d'urgence russe, biélorusse et kirghiz. Il a été secouru plus de 160 heures après le tremblement de terre", a déclaré le service de presse.



Le ministère des Situations d'urgence a ajouté que l'opération visant à extraire l'homme de sous les décombres a duré plus de 4 heures. "Les travaux ont été effectués dans l'obscurité, avec un risque pour sa vie dû à un éventuel effondrement des structures", a ajouté le ministère.



Les médecins du ministère russe ont prodigué les premiers soins au blessé immédiatement avant qu'il ne soit extrait de sous les décombres. Grâce aux actions professionnelles et coordonnées du personnel du ministère, l'opération de sauvetage a été menée à bien. La victime a été confiée aux ambulanciers.



Le ministère des Situations d'urgence a indiqué précédemment que depuis le début des opérations de recherche, cinq personnes, dont un enfant, ont été sauvées de sous les décombres en Turquie, tandis que trois personnes, dont un enfant, ont été sauvées en Syrie.



Le bilan du tremblement de terre en Turquie dépasse les 29.600 morts.