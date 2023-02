UA : les chefs d'État appellent à l'intégration économique pour renforcer la résilience

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé les pays membres de l'UA à faire preuve de panafricanisme, de solidarité et de fraternité en accélérant l'opérationnalisation de l'AfCFTA. Il a souligné que le sommet se déroule à un moment où l'Afrique doit faire face à des incertitudes inquiétantes, liées à des conflits géopolitiques et à une gouvernance économique fragmentée.



Moussa Faki Mahamat a appelé les États membres à activer les différents mécanismes de résilience interne, à promouvoir la solidarité intra-africaine, à mettre en place rapidement des institutions financières africaines, soutenues par une gouvernance vertueuse. Il a également déclaré qu'il était temps de renforcer le projet d'intégration économique en accélérant l'opérationnalisation de l'AfCFTA. Il a exhorté les dirigeants africains à éviter la démission collective de la conscience et à faire preuve d'entraide face aux défis tels que le terrorisme.



Moussa Faki Mahamat a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés pour "faire taire les armes" sur le continent au cours de la décennie, l'Union s'étant pleinement investie dans la résolution et l'atténuation de plusieurs crises. Il a toutefois regretté la récente recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, accentuant l'instabilité politique et l'affaiblissement des États.



Enfin, le président de la CUA a annoncé que le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) serait célébré cette année, que les bénéfices du vingtième anniversaire de l'UA seraient commémorés en 2022 et que l'Agenda 2063 entrerait dans sa première décennie. Il a exhorté les pays membres à s'efforcer et à achever avec ténacité et détermination la mise en œuvre de l'Agenda 2063.