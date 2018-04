UBA répond aux attentes fortes des clients et introduit une application de services bancaires mobiles de grande classe

Face au désir ardent de ses clients pour une plate-forme de financement de classe mondiale et plus interactive qui stimule la facilité à faire des affaires et les transactions personnelles , l’institution financière panafricaine, United Bank for Africa Plc a annoncé le lancement d’une toute nouvelle application de service bancaires mobiles avec des fonctionnalités conviviales



La nouvelle application qui est desormais disponible sur App Stores en meme temps sur Google Play Store and Blackberry World est conforme à l’engagement de la banque à accorder la priorité d’abord à ses clients et d’offrir une expérience inégalée en tout temps à ses utilisateurs.



La toute nouvelle application UBA Mobile App a été spécialement conçue pour ameliorer d’avantage le confort des operations bancaires à l’endroit de sa nombreuse clientele et la reduction des couts des operations bancaires à l’endroit des utilisateurs tout en s’assurant d’une relation durable à travers une expérience de client de qualité supérieure , interface élégante et sophistiquée.



Le Group Head of Digital Banking, Dr. Adeyinka Adedeji a commenté les avantages de l’ application UBA Mobile App en disant la nouvelle application apporte un confort total aux utilisateurs, ce qu'il décrit comme ‘Votre banque dans votre poche’. “Utilisant un telephone portable, les clients peuvent gerer leurs comptes bancaires , epargne ou courant , en effectuant diverses transations financières y compris le transfert des fonds instantanément dans n’importe quel compte bancaire au Nigeria, le paiement des factures, les recharges des crédits d'appels, l’achat des biens et services, l’achat des billets d'avion, la vérification de soldes de comptes bancaires, la visualisation de l’historique de vos transactions entre autre” .



Concernant la sécurité des utilisateurs de l’application UBA Mobile App, Adedeji a souligné que grace à ses fonctions bimetriques, cette application offre une connexion sécurisée et personnalisée s’assurant ainsi que les transactions financières sont securisées à travers l’ usage des mots de passe à usage unique (OTP en anglais : one time password) pour les opérations rapides.



Il a ensuite enumeré d’autres fonctionnalités de la nouvelle application UBA Mobile App, une navigation aisée en quelques cliques, service à la clientèle 24h ouvert à travers le chat en temps réel, repère rapide des GABs et aussi la possibilité de charger le crédit directement aux contacts du carnet d'adresses de téléphone.



Conformément à sa détermination de dominer l'espace bancaire mobile de l'Afrique, le Groupe UBA a récemment présenté une plate-forme révolutionnaire dénommée Magic Banking qui permet de faire des transactions juste en composant *919#. Selon des analystes, cette platforme révolutionnerait la façon dont les opérations de banque est faite au Tchad et l'Afrique