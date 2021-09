UEMOA : vers une réouverture des frontières terrestres mais à des conditions

Les choses se précisent pour l’ouverture des frontières terrestres, au sein de l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le sujet a fait l’objet de discussions entre les ministres de l’organisation sous régionale, réunis le 28 septembre 2021 en visioconférence.



Présidée par le ministre togolais en charge de la santé, le Pr Moustapha Mijiyawa, cette session ministérielle vise à poser les bases d'une réflexion, en vue d'une possible réouverture des frontières terrestres de l'espace sous régional. Il est question de s'appuyer sur l'analyse d’un rapport d’experts de la sous-région sur la question. Il est nécessaire « d'envisager la réouverture des frontières sous certaines conditions », a déclaré le Pr Mijiyawa.

Cette réouverture doit prendre selon lui, notamment en compte, « des exigences sanitaires et économiques », afin de permettre un meilleur contrôle des flux et réduire les passages dérobés qui se créent actuellement. Les conclusions de cette réunion virtuelle seront présentées aux chefs d'Etat des pays membres de l'Union, lors de leur prochaine assemblée.



En attendant, le rapport des experts recommande le renforcement de la collaboration transfrontalière et la sécurité aux points d'entrée, indique le ministère togolais de la Santé. Il faut rappeler que le Togo maintient ses frontières terrestres officiellement fermées depuis avril 2020, à la déclaration de l'état d’urgence sanitaire. Des réflexions ont été menées à plusieurs reprises, pour leur réouverture, mais plus récemment, le pays a durci de nouveau ses conditions sanitaires face à une nouvelle hausse des cas de contamination au Covid-19. Depuis, le pays a boosté le rythme des vaccinations, avec à ce jour, plus de 10% de la population togolaise qui a reçu au moins une dose.