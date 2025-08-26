TCHAD

UNICEF Tchad : Des efforts continus malgré de nombreux obstacles

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Août 2025

L'UNICEF au Tchad est confrontée à d'importants défis, mais ses équipes restent déterminées à atteindre les populations les plus vulnérables. Malgré les difficultés liées aux conditions météorologiques et aux obstacles logistiques, l'organisation continue de fournir des services essentiels aux enfants et à leurs familles dans les zones les plus reculées.