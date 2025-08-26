Alwihda Info
TCHAD

UNICEF Tchad : Des efforts continus malgré de nombreux obstacles


Alwihda Info | Par - 27 Août 2025


L'UNICEF au Tchad est confrontée à d'importants défis, mais ses équipes restent déterminées à atteindre les populations les plus vulnérables. Malgré les difficultés liées aux conditions météorologiques et aux obstacles logistiques, l'organisation continue de fournir des services essentiels aux enfants et à leurs familles dans les zones les plus reculées.


  Le 27 août 2025, l'UNICEF Tchad a réaffirmé son engagement à poursuivre sa mission malgré les nombreux obstacles rencontrés. Dans une déclaration, l'organisation a souligné :
"Embourbé ? Oui. Mais arrêté ? Jamais. Dans la boue, sous la pluie ou sous le soleil brûlant, nos équipes avancent coûte que coûte, pour atteindre les enfants et leurs familles dans les localités les plus reculées et leur fournir les services essentiels dont ils ont besoin."





 





 

Obstacles à l'Action de l'UNICEF

Les équipes de l'UNICEF font face à plusieurs défis, notamment :
  • Accès limité aux zones isolées : Cela complique la collecte de données et l'évaluation des besoins des communautés.
  • Absence d'autorisations : Le manque de collaboration avec les autorités publiques entrave les interventions.
  • Lacunes des programmes gouvernementaux : Ces lacunes peuvent limiter l'efficacité des efforts de soutien aux enfants et aux familles.
  • Facteurs socio-économiques et culturels : Ces éléments entravent l'accès à l'éducation et à d'autres services essentiels.
  • Crises alimentaires : La baisse de la production agricole exacerbe les défis liés à la sécurité alimentaire.
  • Difficultés d'accès aux infrastructures : Cela complique la mise en œuvre des interventions nécessaires.





Malgré ces obstacles, l'UNICEF reste déterminé à fournir un soutien vital aux enfants et aux familles vulnérables au Tchad. Leur engagement à surmonter ces défis est essentiel pour améliorer les conditions de vie et garantir l'accès aux services fondamentaux.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
