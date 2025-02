USA : Collision aérienne mortelle près de Marana : deux victimes

Une collision aérienne s'est produite ce mercredi soir près de l'aéroport régional de Marana, en Arizona, impliquant un Cessna 172S et un Lancair 360 MK II, chacun transportant deux personnes.



Le Lancair s'est écrasé peu après la collision, et un incendie s'est déclaré. Les deux occupants de l'appareil n'ont pas survécu. Le Cessna, quant à lui, a réussi à regagner l'aéroport et à atterrir en toute sécurité. Les deux personnes à bord n'ont pas été blessées.



Les autorités compétentes, notamment la Federal Aviation Administration (FAA) et le National Transportation Safety Board (NTSB), ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette collision. Les circonstances exactes de l'accident, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, seront examinées attentivement.



Les noms des victimes n'ont pas été divulgués dans l'attente de l'identification formelle et de l'annonce aux familles.