USA - Trump passe à l'action : Les premiers expulsions de sans-papiers ont commencé

Ces raids s'inscrivent dans le cadre d'une politique plus stricte sur l'immigration, visant à renforcer les mesures d'expulsion et à dissuader l'entrée de nouveaux migrants sans documentation légale.

Réactions Les opérations ont suscité des réactions variées, avec des défenseurs des droits de l'homme exprimant leurs inquiétudes quant aux impacts sur les communautés, et des responsables politiques soutenant ces mesures comme nécessaires pour la sécurité nationale.

Conclusion La situation continue d'évoluer, et il est crucial de suivre les développements liés à ces raids, ainsi que leurs implications sur les personnes concernées et sur la politique d'immigration aux États-Unis.