Ukraine : Macron a téléphoné à Poutine

Lors d'une conversation téléphonique initiée ce jeudi par la partie française, Vladimir Poutine et le président de la République française, Emmanuel Macron, ont eu un échange de vues sérieux et franc sur la situation autour de l'Ukraine, informe le ministère russe des Affaires étrangères.



Vladimir Poutine a donné une explication complète des raisons et des circonstances de la décision de mener une opération militaire spéciale.



De son côté, Emmanuel Macron a appelé à l'arrêt de l'intervention militaire russe.



"Il a été convenu de rester en contact", indique le ministère russe des Affaires étrangères.