Ukraine : un échange "sérieux et strict" entre Poutine et Macron

À l'initiative de la partie française, le président russe Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République française Emmanuel Macron. Ils ont eu un échange d'opinions sérieux et strict sur tous les aspects liés à la situation autour de l'Ukraine, indique le ministère russe des Affaires étrangères.



Du côté français, des opinions ont été exprimées concernant l'opération militaire spéciale de protection du Donbass par la Russie. Emmanuel Macron a exprimé l'espoir d'un règlement rapide du conflit actuel par le dialogue et les négociations avec Kiev.



Vladimir Poutine a souligné qu'un tel règlement n'est possible qu'avec la prise en compte inconditionnelle des intérêts juridiques de la Russie dans le secteur de la sécurité, y compris la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine, en plus de son statut neutre. La partie russe se dit ouverte aux négociations avec les représentants de l'Ukraine et s'attend à ce qu'elles aboutissent à des résultats légaux.



Le président de la Russie a précisé que les forces armées russes ne menacent pas et n'attaquent pas les civils. "La menace vient des nationalistes ukrainiens qui utilisent la population civile comme un bouclier vivant, plaçant à dessein des systèmes de tir dans les quartiers résidentiels et intensifiant le bombardement des villes du Donbass", selon la partie russe.



Vladimir Poutine et Emmanuel Macron sont convenus de rester en contact.