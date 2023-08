Un accord de coopération signé entre l'ADAC du Tchad et celle du Nigeria

L'objet de cet accord est d'établir les modalités de coopération entre les coordinations de sauvetage du Nigeria et le Centre de Coordination de Sauvetage de N’Djamena, en République du Tchad.



Lors de son allocution, le Directeur Général de l'ADAC, M. Mahamat Aware Neissa, a affirmé que cet accord de coopération revêt une importance cruciale pour le Tchad. Il a souligné que cette collaboration entre les deux nations permettra au Tchad d'améliorer son cadre opérationnel en matière de recherche et de sauvetage. M. Neissa s'est dit convaincu que ces accords seront respectés par les deux parties.



De son côté, le Directeur Général de l'aviation civile du Nigeria, le Captain Musa Shu'aibu Nuhu, a mis en avant les avantages de cet accord. Il a mentionné qu'il permettra d'établir une liaison directe entre Abuja et N'Djaména, facilitant ainsi les échanges économiques entre ces deux nations frères. Le Captain Nuhu a également noté que cet accord marquait un nouveau pas vers l'amélioration du secteur de l'aviation civile au Tchad, ouvrant la voie à d'autres collaborations. Il a exprimé sa satisfaction quant à la coopération en matière de recherche et de sauvetage d'aéronefs entre les gouvernements du Nigeria et du Tchad.



La cérémonie s'est déroulée en présence de Naïma Mahamat Nour Issa et Richard Korhassem, témoignant de l'importance de cet événement pour les deux pays voisins.