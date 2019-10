ACTUALITES Un accord portant sur l'exportation du logiciel russe MyOffice a été conclu avec la République démocratique du Congo

Accord de coopération et de partenariat entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et la société « Novie Oblatchnie Tekhnologii » (NCloudTech.com) a été signé au Forum Russie-Afrique qui a lieu à Sotchi (23-24 octobre 2019). La signature a eu lieu avec le soutien du Ministère du Développement numérique, des Communications et des Médias de la Fédération de Russie par le biais du ministre Konstantin Noskov et du vice-ministre Mikhaïl Mamonov. L'accord prévoit la possibilité d'assurer le transfert de licences sur la suite bureautique MyOffice (MyOffice.ru), l'appui à la mise en place d'infrastructures nuages d'État et d'entreprises en RD du Congo, ainsi que le soutien aux initiatives éducatives. MyOffice est un logiciel russe pour la communication et le travail collaboratif de documents sur n'importe quelle plateforme technologique qui fournit un contrôle complet des données du côté des entreprises privées ou de l'État. L'écosystème MyOffice comprend: des applications multi-plateformes pour le traitement de texte, des tableaux, des présentations, ainsi que des courriels, du calendrier et des contacts

une solution de stockage des données et de travail collaboratif sur des documents en nuage

des applications mobiles pour smartphones

une version spéciale gratuite pour l'enseignement scolaire et préscolaire. Les solutions MyOffice sont en mesure d'assurer une gestion sécurisée des données au sein des infrastructures en nuage de l'État et des entreprises. Les technologies MyOffice interagissent facilement avec des logiciels tiers sur n'importe quel appareil et peuvent automatiser les processus d'entreprise dans les compagnies de n'importe quel niveau. Les utilisateurs peuvent travailler aussi bien à partir des ordinateurs de bureau et ordinateurs portables qu'à partir des smartphones et tablettes. Tous les systèmes d'exploitation populaires sont pris en charge. Des versions spéciales du logiciel « MyOffice Education » sont proposées pour les établissements d'enseignement. Elles disposent d'un module fonctionnel supplémentaire qui peut être personnalisé individuellement par l'enseignant en fonction du sujet d'une leçon particulière. Pour les écoles et les établissements préscolaires, cette version est offerte gratuitement. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent acheter tous les produits de l'entreprise avec des réductions importantes allant jusqu'à 93% du prix commercial. « Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est l'un des premiers en Afrique à mettre le cap sur la transformation numérique des structures de l'État, et à commencer à travailler sur le rééquipement de son propre parc d'équipements techniques et sur la modernisation des systèmes d'information, ainsi qu'à investir d'importants efforts dans le développement du système éducatif du pays. Nous souhaitons utiliser le logiciel russe sécurisé MyOffice pour le travail collaboratif de documents. Il dispose d'un haut niveau de protection contre l'accès non autorisé aux données et de capacités d'intégration flexibles », a déclaré Vidiye Tshipanda Tshimanga, le Conseiller spécial du Président de la République démocratique du Congo pour les questions stratégiques . « La République démocratique du Congo est un pays au potentiel énorme. Elle est habitée par des jeunes gens actifs âgés de 13 à 25 ans qui ont besoin d'enseignement et sont prêts à déployer des efforts importants pour le développement ultérieur de leur pays. Selon les estimations des experts, d'ici 2025, il y aura en Afrique plus de 200 millions d'ordinateurs et 300 millions de smartphones. Il est nécessaire de poser les bases d'une infrastructure sûre dès maintenant, de développer la souveraineté numérique du pays et des entreprises, ainsi que d'intensifier les efforts pour éduquer la population en matière d'informatique. MyOffice permet de commencer à réaliser ces objectifs dès maintenant », a déclaré Dmitri Komissarov, le Directeur général de « Novie Oblatchnie Tekhnologii ». « L'Afrique est l'une des orientations prometteuses pour l'exportation des technologies russes. Le Ministère déploie des efforts considérables pour créer des conditions favorables au développement des entreprises russes dans la région et soutient les initiatives des entreprises privées. L'accord conclu avec la République démocratique du Congo en est une preuve évidente. Nous espérons que les utilisateurs apprécieront les solutions russes TI de haute qualité », a déclaré Konstantin Noskov, le Ministre du Développement numérique, des Communications et des Médias de la Fédération de Russie. La République démocratique du Congo est l'un des États dont la croissance est la plus rapide sur le continent africain. Le PIB du pays est en croissance constante, d'année en année, au cours des 10 dernières années, en 2018, le volume du PIB s'élevait à 47,23 milliards de dollars US, la croissance par rapport à 2017 a été de 5,82%. Au cours des 30 dernières années, la population de la République démocratique du Congo a doublé, atteignant 92 millions de personnes. Cependant, 65,5 % de la population est âgée de moins de 24 ans et l'âge médian dans le pays est de 18 ans. Distribué par APO Group pour MyOffice. Contact de Presse :

Lina Udovenko

Email : lina.udovenko@myoffice.team Informations sur MoyOffis :

Novie Oblatchnie Tekhnologii » (NCloudTech.com) est un développeur de logiciels bureautiques destinés aux communications d'entreprise et au travail avec des documents. Depuis 2013, la société conçoit des produits logiciels et des solutions cloud pour les utilisateurs russes sous la marque MoyOffis®. Applications faisant partie de la plateforme MoyOffis : Documents, Texte, Table, Présentation, Mail, Calendrier, Contacts et Messenger Logos. « Novie Oblatchnie Tekhnologii » est une entreprise à orientation sociale, qui soutient et développe des initiatives éducatives de l’État. Les produits logiciels MoyOffis sont utilisés dans le système éducatif de la Fédération de Russie. Ils servent à améliorer les connaissances en informatique et à former des spécialistes hautement qualifiés. Une version spéciale de l'application destinée aux établissements d'enseignement est distribuée sous des conditions spéciales : les écoles reçoivent le produit gratuitement, les universités, avec une remise de 93 %. Les clients de la société sont les plus grandes entreprises et organismes d’État russes. En 2019, des contrats ont été conclus avec l'Administration présidentielle, le Ministère du Développement Numérique, des Communications et des Médias de masse, la Poste de la Russie, Aeroflot, Rosgvardia, les Chemins de fer russes et de nombreux autres. En 2019, la compagnie Kaspersky Lab, l'un des principaux développeurs et fournisseurs de solutions de sécurité de l'information, a rejoint le conseil d'administration.

