Un béninois testé positif au Covid-19 au Togo s’enfuit vers son pays

Lomé - Des patients ont faussé compagnie à la cellule chargée des opérations de prise en charge des malades du Covid-19 à Lomé. C'est ce qu'a révélé ce jeudi 26 mars le responsable de la cellule de riposte contre la pandémie, Prof Wateba IHOU.



Selon les faits rapportés par Prof Wateba IHOU, il s'agit d'un patient de nationalité béninoise qui a été testé positif au Coronavirus. Le temps pour le personnel soignant d'aller se préparer pour son suivi, ce dernier s'est volatilisé. Une recherche active a été alors lancée pour le ramener. Mais en vain. Celui-ci, ne donnera signe de vie que 24 heures plus tard depuis son pays, le Bénin malgré la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays.



« Il y a un malade hier qui est arrivé et qu'on devait installer. Le temps que les équipes s'habillent pour aller l'installer, il est reparti et nous le recherchons depuis hier. C'est pour vous dire aussi la complexité du travail. Nous avons eu déjà des cas difficiles comme ça. Il y a des cas testés positifs et on leur dit, restez chez vous, le temps que l'ambulance n'arrive pour vous chercher », a-t-il laissé entendre sur une radio privée locale.



Selon lui, il y a une dame qui s'est aussi retrouvée dans cette situation. Elle a refusé son confinement et, est même allée plus tard, rendre visite à un de ses parents hospitalisés dans une unité de soins de Lomé. « Quand les gens agissent de la sorte, c'est parce qu'ils ne croient pas que le mal existe et qu'il est parmi nous », a-t-il déclaré avant de dénoncer ces comportements qu'il qualifie de dangereux et d'inciviques. Rappelons que le gouvernement a réquisitionné en début de semaine, l’hôtel Lébénè (ex hôtel Ibis/ Le Bénin) à Lomé pour la mise en quarantaine des cas positifs au Covid-19.