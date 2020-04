Un deuxième mandat pour un champion de l'énergie africaine et des entrepreneurs africains

La Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) soutient la réélection de M. Akinwumi Adesina pour un deuxième mandat à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD) ; Sous sa direction, l’accès à l’électricité et le développement durable ont été au cœur de la stratégie de financement et de développement de la banque ; La BAD doit comprendre qu'il s'agit d'un système de libre entreprise basé sur les valeurs de l'initiative individuelle, du travail acharné, de l'innovation des risques et du profit qui construira notre continent et nous aidera à atteindre l'autonomisation économique, à devenir autosuffisant et à se retirer de l'aide. M. Adesina représente l'avenir.

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), le Dr. Akinwumi Adesina, se présente pour un deuxième mandat. La Chambre africaine de l'énergie a de temps en temps exprimé son désaccord avec l'AfDB, mais nous pensons que c'est une force qui agit pour le bien en Afrique et nous avons vu beaucoup de changements sous la direction du Dr Adesina. La Chambre africaine de l'énergie approuve et soutient la candidature de ce champion de l'énergie en Afrique, sur la base d'un premier mandat exemplaire et de la priorité accordée à l'accès à l'électricité en tant que pilier des activités de la banque. La pauvreté énergétique est un défi et il est la personne la mieux placée pour relever ce défi.

Dr. Adesina a apporté une solide expérience de la croissance et de la réforme du secteur privé grâce à son mandat réussi en tant que ministre nigérian de l'Agriculture de 2011 à 2015. En tant que président de la BAD depuis 2015, il a dirigé des programmes de réforme complets et nécessaires et de nouvelles initiatives qui ont mis la banque à la pointe du financement du développement de l'Afrique sur la scène mondiale. Dr. Adesina a travaillé dur pour faire entendre une voix indépendante à la Banque africaine de développement qui croit aux principes des marchés libres et à la bonne gouvernance. Son combat pour la reddition de comptes et la responsabilité dans toutes les facettes de la BAD a apporté des changements positifs non seulement à la BAD mais surtout aux Africains de tous les jours, et les résultats sont impressionnants.

Les principales initiatives ont inclus la décentralisation des activités de la BAD vers les bureaux régionaux, le lancement du Forum sur l'investissement en Afrique en 2018, et des progrès significatifs vers la réalisation des objectifs de l'Union africaine à l'horizon 2063 grâce aux 5 priorités stratégiques de la banque - dont l'une est « Light Up and Power Africa ». Grâce à son travail dans ce domaine, la BAD a contribué à fournir un accès à l'électricité à 18 millions de personnes.

Le Forum sur l'investissement en Afrique, qui s'est tenu pour la première fois en 2018 à Johannesburg, a mobilisé 38,7 milliards de dollars d'investissements en Afrique et 40,1 milliards de dollars dans son édition 2019.

« La réussite d'Akinwumi Adesina est double. Il a positionné et solidement établi la Banque africaine de développement en tant qu'acteur principal du financement du développement en Afrique, en mettant l'accent sur l'énergie et une approche basée sur la réforme et dirigée par le secteur privé. Il a associé cela à un engagement à mettre les citoyens africains au premier plan de son mandat », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.

« Pendant de nombreuses années, la BAD n'a pas eu beaucoup de sens pour les Africains ordinaires, le secteur de l'énergie et les entreprises africaines. Dr. Adesina a changé cela et au cours des dernières années, sa capacité à transcender et à embrasser la diversité de l'Afrique a été un énorme avantage pour le continent. Les coalitions qu'il a construites avec des Américains, des Européens et des Asiatiques ont toutes profité à notre continent et amélioré la qualité de vie de manière considérable pour des millions de personnes grâce à des investissements dans l'accès à l'électricité et à son plaidoyer pour la durabilité énergétique », a ajouté Ayuk.

Sous la direction du Dr. Adesina, la BAD a soutenu la construction d'installations d'énergie renouvelable et de projets gaziers. Il a été une voix ferme dans la promotion de l’utilisation responsable des ressources énergétiques de l’Afrique et des mesures visant à atténuer l’impact du changement climatique sur les économies africaines.

« L'Afrique devrait utiliser ce qu'elle a et non ce qu'elle n'a pas. Nous avons un ensoleillement illimité et un grand potentiel pour le vent, l'hydroélectricité et la géothermie », a-t-il déclaré en marge de la conférence COP22 sur le changement climatique en 2016. « Nous avons besoin d'un mix énergétique équilibré. Certains pays africains ont du gaz et du charbon, qui peuvent être utilisés d'une manière propre, et ils devraient l'utiliser. »

Les défis auxquels sont confrontés des millions d'Africains avec le Covid 19, le déficit d'infrastructures, la pauvreté énergétique, la transparence et la diversification économique sont plus importants que jamais, et l'Afrique a besoin d'individus comme le Dr. Adesina à des postes de direction pour aider la BAD à mieux servir ce continent où nous vivons tous

C'est avec une attention particulière que la Chambre africaine de l'énergie et le secteur privé soutiennent un autre mandat pour le Dr. Akinwumi Adesina, un homme de compassion, d'intégrité et d'action en tant que président de la BAD pour une Afrique plus saine et plus porteuse d'espoir.

Que Dieu bénisse l'Afrique

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/a-second-ter...