INTERNATIONAL Un nouveau rapport du GIEC sur les océans indique que les océans seront irréparables

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Septembre 2019 modifié le 25 Septembre 2019 - 18:05

Les scientifiques avertissent que l'utilisation continue des combustibles fossiles provoque déjà une élévation rapide du niveau de la mer, le déclin des stocks de poissons et le dégel du pergélisol arctique.

GLOBAL - Aujourd'hui, le GIEC a publié un rapport spécial sur les océans et la cryosphère, c'est-à-dire la couverture de glace à haute altitude et aux pôles. Les conclusions du rapport, appuyées par les représentants des gouvernements réunis à Genève, brossent un tableau sombre de la perte étendue des écosystèmes et du stress hydrique, susceptibles d'entraîner la perte des moyens de subsistance et des déplacements massifs. Le rapport confirme que si nous ne commençons pas immédiatement à éliminer progressivement les combustibles fossiles, les conséquences sur nos océans et sur les calottes glaciaires qui stockent la plus grande partie de l'eau douce de la planète seront dévastatrices, et les plus vulnérables seront les plus durement touchés.



"Maintenir notre dépendance des combustibles fossiles, c'est un peu comme nous noyer littéralement. Si nous ne commençons pas dès maintenant à réduire considérablement notre consommation de combustibles fossiles et si nous n'éliminons pas complètement les combustibles fossiles d'ici 2050 au plus tard, des centaines de millions de personnes seront déplacées en raison de la montée du niveau des mers. Nos écosystèmes marins, déjà menacés par la pollution et la surpêche, ne seront pas en mesure de faire face au changement climatique incontrôlé. Non seulement nous endommageons nos océans vitaux, mais nous détruisons aussi leur capacité en tant que puits de carbone, ce qui risque d'aggraver encore les changements climatiques. Il est temps d'arrêter cette folie et de préserver ce que nous avons. Cela signifie qu'il faut adopter des politiques radicales pour protéger les écosystèmes marins, arrêter toute nouvelle infrastructure de combustibles fossiles et éliminer progressivement les infrastructures existantes ", a commenté Mahir Ilgaz, coordonnateur de la recherche à 350.org.



Selon l'évaluation des scientifiques, les régions les plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes aujourd'hui seront également les plus durement touchées demain. Il existe un risque important que la combinaison de sécheresses prolongées, de l'élévation du niveau de la mer et de la diminution des prises de poissons finisse par forcer de nombreuses communautés des zones côtières à quitter leurs maisons. La pêche fait vivre entre 660 et 820 millions de personnes : à l'échelle mondiale, le potentiel de capture maximal devrait diminuer d'environ 16 à 25 % d'ici la fin du siècle, si les émissions continuent.



Parmi les autres risques potentiels soulignés dans le rapport, certains sont moins probables que d'autres. On peut citer la perturbation massive des courants océaniques, le rejet de centaines de milliards de tonnes de CO2 par le dégel du pergélisol dans l'Arctique et la propagation des zones zones désoxygénées dans les océans.



Entre le 20 et le 27 septembre, une vague de grèves climatiques mondiales a vu des millions de personnes quitter les écoles et les lieux de travail pour appeler à une action immédiate et radicale en faveur du climat, en accord avec la science, et pour mettre fin à l'ère des combustibles fossiles.



Landry Ninteretse, chef de l'équipe régionale de 350Africa.org, a déclaré : "Le rapport pèse lourdement sur les réalités des communautés qui dépendent des océans pour leur subsistance. En fait, l'élévation du niveau de la mer aura un impact environnemental et culturel important si des mesures rigoureuses ne sont pas mises en place pour renverser les dangers imminents. Les gouvernements africains doivent redoubler d'efforts pour protéger les océans contre les activités nuisibles, notamment les méthodes de surpêche et les centrales charbonnières situées dans les zones côtières comme au Sénégal et au Kenya. C'est la seule chance de renverser la tendance et de s'assurer que les ressources marines les plus vulnérables et les plus importantes et les moyens de subsistance des communautes sont effectivement protégés. La justice climatique est intrinsèquement liée à la protection des océans et des ressources marines."



En tant qu'Africains, nous dénonçons simplement le non-respect de notre droit légitime à un environnement sain.



Le rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère est l'un des deux rapports publiés cette année pour donner suite au rapport historique de 1,5 °C publié en octobre dernier. Le premier, un rapport spécial sur les terres et le changement climatique, a été publié en août.



En réponse à l'évidence du rapport de 1,5°C, 350.org a développé un Dossier du Peuple sur 1,5°C mettant en évidence 13 histoires de résistance locale aux combustibles fossiles par des communautés vulnérables.





