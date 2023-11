Un partenariat stratégique pour promouvoir la modernisation des paiements en Afrique subsaharienne

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), un leader mondial des logiciels stratégiques de paiement en temps réel, et Interswitch Group, principale société africaine intégrée de paiements et de commerce numériques, ont annoncé aujourd’hui un renforcement de leur relation de 20 ans, aux termes duquel ACI passe du statut de revendeur à celui de partenaire stratégique sur plusieurs marchés d’Afrique subsaharienne.



Le partenariat permettra désormais aux banques, aux fintechs et à d’autres établissements financiers de la région de transformer et moderniser progressivement leur infrastructure de paiements grâce à la plateforme révolutionnaire Enterprise Payments Platform.



Grâce à ce développement, Interswitch intégrera et proposera toute la gamme des solutions de paiement offertes par l'Enterprise Payments Platform d’ACI, ce qui permettra aux banques et aux établissements financiers de toute l’Afrique de satisfaire rapidement aux obligations réglementaires et de répondre aux nouvelles formes de concurrence et à l’évolution des tendances dans un secteur des paiements en mutation rapide.



L’Enterprise Payments Platform d’ACI est une solution de bout en bout pour les paiements de détail et de gros qui intègre toutes les fonctionnalités de ACI Issuing, ACI Low Value Real-Time Payments, ACI Acquiring, ATM and Self-Service Banking et ACI Fraud Management. La solution permet aux banques de pérenniser leur infrastructure de paiements et de répondre aux nouvelles exigences des clients relatives à tous les types de paiements, qu’ils émanent de particuliers, de commerçants ou d’entreprises.



Partenaire stratégique d’ACI depuis plus de 20 ans, Interswitch proposera de nouveaux produits et services innovants au Nigéria et à 31 autres marchés d’Afrique subsaharienne, où le secteur des paiements connaît une révolution sans précédent et devrait enregistrer une croissance significative, grâce à une population jeune et croissante, aux avancées de la numérisation et à des perspectives réglementaires progressistes.