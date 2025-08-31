Un séisme dévastateur frappe l'est de l'Afghanistan





Un lourd bilan et une aide en cours

Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani, la province de Kounar est la plus touchée, avec au moins 610 morts et 1 300 blessés. La province voisine de Nangarhar déplore 12 morts et 255 blessés. Le bilan pourrait s'alourdir, car les opérations de secours se poursuivent dans ces zones reculées.





Les autorités talibanes ont dépêché des hélicoptères pour porter secours aux victimes. Ce n'est pas la première fois que le pays est frappé par un tel drame; en 2023, un séisme à Hérat avait tué plus de 1 500 personnes et détruit des dizaines de milliers de maisons.