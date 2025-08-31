Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Un séisme dévastateur frappe l'est de l'Afghanistan


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


Un puissant séisme de magnitude 6 a secoué l'est de l'Afghanistan dans la nuit du 31 août au 1er septembre. D'après un bilan provisoire, le tremblement de terre a fait au moins 622 morts et plus de 1 500 blessés. L'épicentre a été localisé près de la frontière pakistanaise, à 27 kilomètres de Jalalabad.


Un séisme dévastateur frappe l'est de l'Afghanistan


 

Un lourd bilan et une aide en cours

 
Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani, la province de Kounar est la plus touchée, avec au moins 610 morts et 1 300 blessés. La province voisine de Nangarhar déplore 12 morts et 255 blessés. Le bilan pourrait s'alourdir, car les opérations de secours se poursuivent dans ces zones reculées.

 
Les autorités talibanes ont dépêché des hélicoptères pour porter secours aux victimes. Ce n'est pas la première fois que le pays est frappé par un tel drame; en 2023, un séisme à Hérat avait tué plus de 1 500 personnes et détruit des dizaines de milliers de maisons.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2025

Tchad : Lancement des présélections pour l'élection Miss Mandoul

Tchad : Lancement des présélections pour l'élection Miss Mandoul

Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché 31/08/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025

ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter