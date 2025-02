Un soleil nouveau se lève sur N'Djaména : installation de 10 000 panneaux solaires

Une nouvelle ère s'ouvre pour N'Djaména. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Pascale Kanabé Marcélin, a annoncé ce 11 février le lancement d'un vaste programme d'installation de panneaux solaires dans la capitale tchadienne. Ce projet ambitieux, porté par le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, vise à améliorer l'accès à l'énergie et à réduire la dépendance aux énergies fossiles.





Au total, 10 000 panneaux solaires seront installés dans différents quartiers de la ville. Cette initiative permettra de fournir de l'électricité à un plus grand nombre de ménages et d'entreprises, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.





Une distribution équitable





Le ministre a souligné l'importance d'une distribution équitable de ces panneaux solaires, en insistant sur la nécessité de couvrir les zones périphériques de la ville. Cette démarche vise à réduire les inégalités en matière d'accès à l'énergie et à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables.





Un suivi rigoureux des travaux





Pour garantir la bonne réalisation de ce projet, le ministère de l'Eau et de l'Énergie mettra en place un dispositif de suivi et de contrôle. Une équipe sera chargée de vérifier régulièrement l'avancement des travaux et de s'assurer que les installations répondent aux normes de qualité.