Une analyse globale de la gestion des forêts montre que les communautés locales sont souvent perdantes

Le maintien du couvert forestier est une solution naturelle importante pour le climat, mais de nouvelles recherches montrent que trop souvent, les communautés sont perdantes lorsque la gestion locale des forêts est formalisée.



La nouvelle étude publiée aujourd'hui dans Nature Sustainability, dirigée par le Dr Johan Oldepkop de l'Université de Manchester et Reem Hajjar de l'Université d'État de l'Oregon, se fonde sur 643 études de cas de gestion communautaire des forêts (CFM) dans 51 pays différents, sur 267 études évaluées par des pairs.



Il fournit l'analyse mondiale la plus complète de la CFM à ce jour et montre que si les politiques de CFM ont souvent des impacts environnementaux et économiques positifs, la CFM se traduit souvent par un affaiblissement des droits et un accès réduit aux forêts pour les populations locales.



Dans le monde, 1,6 milliard de personnes vivent dans un rayon de 5 km de forêt, dont 71 % dans des pays à revenu faible ou moyen.



"L'amélioration des forêts peut être un moyen essentiel de lutter à la fois contre le changement climatique et contre la pauvreté. Cependant, notre étude montre que trop souvent les communautés locales sont perdantes lorsque la gestion des forêts communautaires est formalisée par les gouvernements", a déclaré M. Oldekop. "Alors que l'horloge tourne sur un changement climatique catastrophique, le monde doit tirer les leçons des succès remportés dans des pays comme le Népal, où nous avons vu des cas où les droits économiques, environnementaux et en matière de ressources ont été respectés simultanément".



Des recherches antérieures du Dr. Oldekop ont démontré que la gestion communautaire des forêts au Népal a permis une réduction relative de 37% de la déforestation et de 4,3% de la pauvreté.



Dans le monde entier, les forêts régulent le climat, séquestrent le carbone, abritent une grande partie des plantes et des animaux de la planète et contribuent de manière substantielle aux moyens de subsistance des personnes qui vivent dans ou à proximité de ces forêts.



"Environ 14 % des forêts dans le monde et 28 % des forêts dans les pays à revenu faible ou moyen sont officiellement détenues ou gérées par des populations autochtones et des communautés locales", a déclaré Reem Hajjar. "Les études de cas qui montrent des résultats positifs abondent. Mais il est essentiel de mieux comprendre les compromis - ce résultat s'est amélioré mais au détriment d'autres résultats qui se sont détériorés - pour comprendre le potentiel des systèmes de gouvernance forestière à répondre à de multiples objectifs de durabilité en même temps".



La nouvelle étude a analysé 643 exemples de CFM en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique, afin de mieux comprendre les compromis sociaux, économiques et environnementaux qui se produisent et les changements qui peuvent contribuer à garantir la réussite des objectifs sur l'ensemble du spectre.



- Sur les 524 cas qui ont suivi l'état environnemental d'une forêt à la suite d'une initiative CFM formalisée, 56% ont cité une amélioration mais pour 32%, elle a diminué.

- Sur les 316 cas qui ont fait état de moyens de subsistance, 68 % ont constaté une augmentation des revenus, 36 % n'ont pas constaté de changement et 6,3 % ont fait état d'une baisse.

- Sur les 249 cas portant sur les droits d'accès aux ressources, 34 % ont indiqué une augmentation, contre 54 % qui ont montré une diminution.



Cependant, des compromis clairs étaient visibles dans les cas qui évaluaient des résultats communs. Sur les 122 études qui ont examiné les trois objectifs du PCM, 18 % seulement ont fait état de résultats positifs pour les trois objectifs.



"La gestion communautaire des forêts peut améliorer à la fois les forêts et la vie des personnes qui les entourent. Bien qu'il soit encourageant de constater une amélioration des revenus dans 68 % des cas, une réduction des impacts environnementaux dans 56 % des cas et des gains en matière de droits sur les ressources dans 34 % des cas, les résultats globaux sont nettement moins transformateurs qu'ils ne pourraient l'être. Les gouvernements doivent faire plus pour s'assurer qu'il s'agit d'un triple gain pour les personnes et l'environnement, plutôt que d'une série de compromis entre eux", a ajouté le Dr Oldekop.