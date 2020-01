Une collaboration public-privé s’engage à étendrel'accès aux services de santé en Afrique en vue d’atteindre 1,7 million de personnes

Johnson & Johnson (JNJ.com), Lilly (Lilly.com), Novartis (Novartis.com), Pfizer (Pfizer.com), GSK (GSK.com) et la Fondation Bill & Melinda Gates (GatesFoundation.org) se sont associés à Last Mile Health (LastMileHealth.org) et Living Goods (LivingGoods.org) pour étendre l'accès aux soins de santé primaires au niveau communautaire à près de 1,7 million de personnes réparties sur six pays africains, dans le cadre de leur engagement commun à accélérer la mise en œuvre de la couverture universelle des soins de santé. L'Initiative de formation des professionnels de la santé – en anglais « Health Worker Training Initiative » - représente un investissement étalé sur trois ans, généreusement égalé par The Audacious Project, et s'élève à 18 millions de dollars US.

Exploiter les synergies générées par la collaboration intersectorielle est essentiel pour la progression de la couverture médicale universelle. Living Goods et Last Mile Health, pionniers du modèle d’utilisation d’agents de santé communautaire, explorent continuellement de nouvelles approches pour former et retenir ces ressources. Grâce à la collaboration avec Johnson & Johnson, Lilly, Novartis, Pfizer, GSK et la Fondation Bill & Melinda Gates, de précieuses ressources et expertises pourront être optimisées. Unies par la conviction que les agents de santé communautaire jouent un rôle de catalyseur, ces institutions s’engagent, ensemble, à faire progresser la couverture médicale universelle.

Tirant parti de l'expertise unique de chaque organisation, il sera ainsi possible de stimuler l'innovation technologique et renforcer l'impact du programme. Outre leurs contributions financières, les partenaires du secteur apporteront leur expertise spécifique à certaines pathologies, ainsi que leur expérience dans la découverte et le développement de nouveaux outils, en vue de soutenir les programmes de formation d’agents de santé communautaire mis au point par Last Mile Health et Living Goods, en partenariat avec les gouvernements.

Investir dans la formation d’agents de la santé travaillant en milieu communautaire permet d’obtenir des rendements en matière de santé parmi les meilleurs. Les agents de santé communautaire peuvent ainsi atteindre un retour sur investissement de l’ordre de 10:1, généré par l’amélioration de la santé des populations bénéficiaires, l’augmentation du taux d'emploi et la diminution des risques de crises sanitaires. En outre, les agents de santé communautaire peuvent soutenir les systèmes de soins primaires en place en répondant à la majorité des besoins médicaux d'une population. Ils constituent ainsi l'un des moyens les plus efficaces et les plus rentables de mise en place d’une couverture médicale universelle. Ce partenariat répond à l'appel international de plus en plus pressant visant à faire progresser la couverture médicale universelle et atteindre l'objectif de développement durable n° 3.

« Un investissement ciblé dans la formation d’agents de santé communautaire peut accélérer la concrétisation de la couverture de santé universelle », a déclaré Dave Ricks, PDG de Lilly et Président de la Fédération internationale de l'industrie du médicament. « La collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle pour permettre aux gouvernements de diminuer les obstacles à l’accès à des soins de qualité et des médicaments innovants à même de sauver et d’améliorer la vie de leur population. »

« Les agents de santé communautaire sont en première ligne et peuvent avoir un impact durable sur la santé des communautés disposant de peu de moyens », a déclaré Vas Narasimhan, PDG de Novartis. « Novartis s'engage à renforcer les systèmes de santé. Nous sommes fiers de faire partie de cette nouvelle alliance et de pouvoir utiliser les technologies numériques en vue de réimaginer l'avenir des prestations de soins en milieux communautaires. »

L'investissement sur trois ans portera sur les trois domaines suivants :

Soutien à la formation et au déploiement de 2 500 agents de santé communautaire équipés de moyens numériques, en vue d’atteindre près de 1,7 million de personnes d'ici 2022. Des agents de santé communautaire seront formés et déployés au Libéria, au Kenya, en Ouganda, au Malawi et dans deux autres pays.

Soutien à l'Académie de santé communautaire de Last Mile Health, une plateforme d'apprentissage numérique open source pour agents de santé communautaire et dirigeants des systèmes de santé dans le monde entier. Les programmes de formation des agents de santé communautaire portent initialement sur les maladies diarrhéiques, la planification familiale, le paludisme et la pneumonie. D'autres modules seront, par la suite, consacrés aux maladies non transmissibles, telles que le diabète et l'hypertension.

Contribution d'expertise et de personnel au nouveau Performance Lab de Living Goods au Kenya en vue de développer des innovations technologiques mobiles visant à améliorer la productivité des agents de santé communautaire, renforcer les chaînes d'approvisionnement et mieux identifier les obstacles à la couverture. Le Lab exploitera les connaissances et les atouts des partenaires dans des domaines tels que la science des données, les changements de comportement, la gestion de la performance, l'analyse et l'expertise technique en matière de santé. Les innovations seront introduites au Kenya puis étendues aux autres pays dans le cadre de l’extension de l'initiative.

Ensemble, ces éléments de l'investissement visent à étendre l'accès aux soins de santé primaires vitaux, tout en mettant en place de futurs programmes de santé communautaire plus robustes et pourvus de capacités techniques plus modernes.

« Bien former les agents de santé communautaire tient un rôle essentiel dans la prestation de soins de qualité dans les milieux disposant de peu de moyens », a déclaré Andrin Oswald, co-président du conseil exécutif de la table ronde des PDG et directeur des partenariats pour les sciences de la vie à la Fondation Bill & Melinda Gates. « La Fondation Gates s'est engagée à travailler avec des partenaires de tous les secteurs pour garantir la mise en œuvre d’une couverture médicale universelle, nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable et à la réduction du fardeau représenté par les maladies affectant de manière disproportionnée les femmes enceintes et les jeunes enfants. Nous remercions les entreprises engagées dans cette initiative pour leurs efforts visant à développer des solutions basées sur les données pour former et déployer des agents de santé communautaire efficaces ».

« Ce partenariat jouera un rôle primordial dans le développement et le renforcement des ressources sanitaires les plus prometteuses au monde - les agents de santé communautaire -, afin que ce modèle puisse se propager et arriver à sauver des vies », a déclaré le Dr Jane Aceng, ministre de la Santé de l'Ouganda. « Il est essentiel de veiller à ce que les agents de santé communautaire aient la formation, la technologie numérique, l'équipement médical et la supervision appropriés pour contribuer efficacement à l’amélioration de la santé des patients, indépendamment de l’endroit où ils vivent. »

Chacun des six investisseurs apportera une contribution totale de 1,5 million de dollars au cours des trois prochaines années. Ce financement sera complété à part égale par The Audacious Project qui, par le biais d'un engagement de 50 millions de dollars US, renforcera l'investissement total à hauteur de 18 millions de dollars US, afin d'étendre la présence des agents de santé communautaire en Afrique.

Cet investissement soutiendra également la pérennité des programmes de formation des agents de santé communautaire. Living Goods et Last Mile Health s'associent aux gouvernements pour déployer des agents de santé communautaire dotés d’équipements numériques. Non seulement ce partenariat aidera les agents de santé communautaire à atteindre un plus grand nombre de patients, mais les programmes d'études et les outils développés grâce à cet investissement contribueront à améliorer leur performance dans les années à venir.

« Nous sommes motivés par le fait que des entreprises médicales prennent des mesures collectives pour renforcer les systèmes de santé communautaire publics à travers l'Afrique subsaharienne et faire progresser la couverture médicale universelle », ont déclaré Liz Jarman, PDG de Living Goods, et le Dr Raj Panjabi, PDG de Last Mile Health. « Ce partenariat va bien plus loin qu'un simple engagement financier ; il rejoint un mouvement croissant de philanthropes, d'entreprises et de gouvernements engagés pour la formation d’agents de santé communautaire dotés de compétences numériques et le renforcement des systèmes de soins primaires à travers l'Afrique, dans l’optique de sauver plus de vies. »

Pour en savoir plus sur ce mouvement de santé communautaire et les efforts déployés pour faire progresser la couverture médicale universelle en partenariat avec les gouvernements, regardez cette vidéo (http://bit.ly/30sBwEg) produite par Freethink.

