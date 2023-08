AFRIQUE Une initiative pour le développement durable garantit l'eau potable à 9 000 Éthiopiens ruraux

Alwihda Info | Par AETOS WIRE - 19 Août 2023





Le déploiement de six pompes à eau solaires dans les villages de Walessa, Holte et Gato dans le quartier de Dirashe améliorera considérablement l'accès durable à l'eau potable toute l'année.



Dirigée par les Émirats arabes unis et lancée par le prix Zayed pour le Développement durable et ses partenaires, l'initiative humanitaire Beyond2020 a amélioré l'accès à l'eau potable pour 9 000 personnes dans les villages ruraux de Walessa, Holte et Gato dans le quartier de Dirashe, en Éthiopie. Six puits peu profonds équipés de pompes solaires ont été installés dans les villages. La construction de ces puits a permis de réduire l'incidence des maladies d'origine hydrique et d’améliorer la santé générale des résidents.



Le déploiement de Beyond2020 en Éthiopie a été mis en œuvre par la société allemande Solarkiosk Solutions, finaliste du prix Zayed pour le développement durable, dont la mission consiste à fournir de l'électricité aux communautés rurales hors réseau, bénéficiant à ce jour à cinq millions de personnes.



S.E. le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées aux Émirats arabes unis, directeur général du prix Zayed pour le développement durable et président désigné de la Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques (COP28), a déclaré : « Alors que nous continuons à œuvrer pour établir un monde plus durable et équitable, l'accès à l'eau potable demeure un droit humain vital et fondamental. Beyond2020 et ses partenaires sont ravis d'avoir pu améliorer les moyens de subsistance de trois communautés en Éthiopie en leur donnant accès à cette ressource essentielle. Alors que les Émirats arabes unis se préparent à accueillir la COP28 qui vise à accélérer le développement durable inclusif, en particulier dans les pays du Sud, ce déploiement en Éthiopie reflète un parfait exemple de la façon dont nous, tous réunis, pouvons créer un changement significatif et résoudre les problèmes urgents posés par le changement climatique. Nous devons toujours faire preuve de solidarité dans notre parcours vers un avenir où l'eau salubre sera accessible à tous ».



Les habitants du quartier de Dirashe sont principalement des agriculteurs qui pratiquent une agriculture durable, une méthode agricole qui vise à protéger l'environnement et à améliorer la productivité des systèmes agricoles. Les villages de Walessa, Holte et Gato se trouvent dans les basses terres où l'eau potable est rare. Une population croissante, la forte demande à l'irrigation et le changement climatique - qui à son tour entraîne la prolifération des algues dans les rivières locales, rendant l'eau trouble et impropre à la consommation – pèsent lourdement sur les ressources en eau limitées de la région. Les résidents des trois villages dépendaient de sources d'eau insalubres, y compris l'eau de surface récoltée à partir de la pluie et des rivières ouvertes à proximité pour répondre à leurs besoins en eau potable, de nettoyage et de cuisine, ce qui provoque des taux élevés de maladies d'origine hydrique.



Pour résoudre le problème de la pénurie d'eau, plusieurs puits peu profonds avec pompe à main ont été forés dans les villages en 2014. Cependant le fonctionnement de ces pompes est mécanique, nécessitant ainsi des actions de maintenance et de réparage excessives. Sur ce, les puits deviennent fréquemment inutilisables, laissant la communauté une fois à nouveau sans aucun accès à l'eau potable.



Aujourd'hui, ces puits d'eau ont été équipés de pompes solaires, chaque puits fournissant 20 000 à 25 000 litres d'eau potable chaque jour, une quantité suffisante pour répondre aux besoins en eau potable, en assainissement et en agriculture du village.



Pour sa part, S.E. Habtamu Itefa Geleta, ministre éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, a souligné : « Nous tenons à remercier l'initiative Beyond2020, ses partenaires et le gouvernement des Émirats arabes unis pour avoir soutenu l'installation efficace d'une source d'eau propre afin d'améliorer la vie de milliers de résidents dans ces villages éthiopiens. Fournir à ces communautés leur propre source d'eau potable locale s’avère essentiel pour améliorer la santé et le bien-être, réduire le risque de maladies d'origine hydrique, ainsi que le temps et l'effort physique nécessaires pour collecter de l'eau et soutenir les bonnes pratiques d'hygiène ».



Le déploiement de Beyond2020 dans le quartier de Dirashe en Éthiopie a considérablement allégé le fardeau des longs trajets parcourus à la recherche de l'eau. Ce lourd fardeau incombait principalement aux femmes et aux enfants, qui passaient de longues heures par jour à parcourir jusqu'à cinq kilomètres pour aller chercher de l'eau dans les sources des villages avoisinants, telles les rivières et les étangs durant les saisons sèches. C'était une tâche chronophage et exigeante, qui exposait les femmes et les enfants à des risques, notamment à des maladies et des dangers physiques. Désormais, les femmes et les enfants peuvent aller puiser de l'eau pour leur famille en moins de dix minutes, ce qui leur permet de profiter de leur temps dans la poursuite des études et des activités rémunératrices et productives.



Beyond2020 rassemble un nombre croissant de partenaires parmi dont, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, Mubadala Petroleum et Masdar.



Vu l'impact de Beyond2020 à ce jour, 15 déploiements au total ont été réalisés. Les déploiements achevés comprennent des solutions énergétiques, sanitaires, hydriques et alimentaires vitales au Népal, en Tanzanie, en Ouganda, en Jordanie, en Égypte, au Cambodge, à Madagascar, en Indonésie, au Bangladesh, aux Philippines, au Rwanda, au Pérou, au Liban et au Soudan. Outre l'Éthiopie, cinq autres pays ont été identifiés comme milieux de déploiement à l'avenir.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : le vice-consul de France retrouvé pendu à Douala Niger : la Cédéao pourrait envoyer une mission diplomatique ce 19 août Soudan : Découverte des fosses communes contenant plus d’un millier de corps Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)