AFRIQUE Une jeune congolaise lauréate d’un prix de 25.000 $

Alwihda Info | Par AMA - 24 Octobre 2019 modifié le 24 Octobre 2019 - 17:00



JOHANNESBOURG, Afrique du Sud - Lors d'une soirée de fête, le Prix Anzisha, en partenariat avec l'African Leadership Academy (ALA) et la Mastercard Foundation, a récompensé de $25 000 Yannick Kimanuka, 21 ans, de la République démocratique du Congo et l'a consacrée lauréate du Prix Anzisha 2019. L'ensemble scolaire KIM, fondé par Yannick en 2018, est une garderie et une école primaire dont l'objectif est d'améliorer les performances académiques des enfants de sa communauté.



« Je suis tellement heureuse. J'ai du mal à y croire. Merci à l'équipe du Prix Anzisha et aux autres finalistes. Ce soir, je ne suis pas seulement folle de joie mais je suis également pleine d'espoir pour l'avenir de ce continent. Mes collègues entrepreneurs ont nourri ma passion et mon désir d'un avenir meilleur pour ce continent », a déclaré Yannick Kimanuka au cours de son discours de remerciement au Forum du Prix Anzisha 2019 qui s'est tenu à Johannesbourg.



Osvaldo Rey Mokouma,19 ans, originaire de la République du Congo, recevra $15 000 ayant été nommé premier finaliste. « Je veux dire aux jeunes entrepreneurs que l'Afrique a besoin de nous et que nous devons travailler dur pour voir les changements qui nous tiennent à cœur. Il faut qu'ils postulent pour le Prix Anzisha. », a-t-il déclaré. Les festivités ont également compris l'annonce du second finaliste, Cecil Chikezie, entrepreneur kenyan de 22 ans, créateur d'Eco Makaa, une entreprise qui met en relation des fabricants locaux de briquettes combustibles avec une base client en faisant appel à de petits fabricants de briquettes combustibles de la communauté. En tant que second finaliste, il recevra un prix d'une valeur de 12 500 dollars. « Cette expérience a changé ma vie et je suis impatient de réaliser mon rêve d'améliorer la vie de mes pairs. », a déclaré Cecil Chikezie.



« Nous sommes chaque année bouleversés par les entreprises exceptionnelles des 20 finalistes. Cette année n'a pas été différente des autres. Nous sommes fiers des lauréats et nous nous sentons encouragés par leurs efforts à créer plus d'opportunités pour les autres jeunes du continent. », a déclaré Koffi Assouan, responsable de programme pour Mastercard Foundation.



Cette année, le Forum du Prix Anzisha consistait en une expérience d'une demie journée qui incluait des ateliers sur le Anzisha Scenario qui invitaient les participants à repenser leur approche de l'entrepreneuriat des jeunes.



Jusqu'à l'annonce des lauréats, les 20 finalistes ont du faire leurs preuves en participant à un séminaire de 11 jours au campus ALA où ils ont reçu une formation, par des spécialistes du secteur, sur la manière de gérer une entreprise prospère. Ce séminaire permet de favoriser les synergies collaboratives entre les jeunes entrepreneurs, et celles-ci devraient perdurer après leur expérience ensemble à Johannesbourg. À leur retour chez eux, chacun des finalistes recevra un prix d'une valeur de $2 500 et rejoindra la prestigieuse communauté des lauréats du Prix Anzisha. Le pack de la communauté des lauréats consiste en huit opportunités personnalisées visant à les aider à développer leur entreprise. Cette année, le pack de la communauté des lauréats comprendra un nouvelle initiative de conseil et des projets d'observation au poste de travail visant à offrir des opportunités uniques pour tous les lauréats.



Au cours des neuf dernières années, le programme du Prix Anzisha a développé son soutien aux plus jeunes entrepreneurs d'Afrique. Cette année n'a pas été différente des autres dans la mesure où le programme a atteint de très jeunes entrepreneurs dans des régions reculées. Lors des voyages de vérification, l'équipe Anzisha a eu l'incroyable opportunité de rencontrer l'ensemble des 20 finalistes dans leur pays d'origine et d'être au contact de leur entreprise. Après avoir visité plus de 23 pays et avoir atteint plus de candidats dans les régions reculées, le programme du Prix Anzisha s'investit dans le soutien des très jeunes entrepreneurs alors qu'il célèbre l'année prochaine son dixième anniversaire.



Les candidatures pour le prochain Prix Anzisha ouvriront le 15 février 2020.





