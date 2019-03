INTERNATIONAL Une stratégie pour combattre la désinformation sur les vaccins

9 Mars 2019

Nous allons minimiser le classement des groupes et des pages qui disséminent des informations erronées sur la vaccination dans Fil d’actualité et Recherche.

Monika Bickert, VP, Global Policy Management JOHANNESBURG, Afrique du Sud -- De Monika Bickert, VP, Global Policy Management : Nous nous employons à lutter contre la désinformation sur les vaccins sur Facebook en réduisant sa propagation et en fournissant des informations fiables sur le sujet. Nous allons, pour commencer, prendre une série de mesures :



Nous allons minimiser le classement des groupes et des pages qui disséminent des informations erronées sur la vaccination dans Fil d’actualitéet Recherche. Ces groupes et pages ne seront pas inclus à la liste des propositions lorsque vous tapez dans Recherche.



Nous allons écarter les annonces publicitaires comprenant des fausses informations sur la vaccination chaque fois que nous en trouvons. Nous avons également supprimé les options de ciblage qui y sont associées telles que « polémique sur les vaccins ». En ce qui concerne les comptes publicitaires qui continuent d’enfreindre nos règles, nous serons susceptibles de prendre d'autres mesures, telles que la désactivation du compte en question.



Nous n’allons pas montrer ni suggérer de contenu comprenant de la désinformation sur les vaccins dans les hashtags ou les pages Rechercherd’Instagram.



Nous étudions des moyens de partager du contenu pédagogique sur les vaccins lorsque les gens tombent sur des fausses informations à ce sujet.



Comment va-t-on procéder :



Les principales organisations internationales de la santé, telles que l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, ont publiquement identifié des canulars avérés. Si cescanulars apparaissent sur Facebook, nous prendrons des mesures à leur encontre.



Par exemple, si un groupe ou un administrateur de page publie une information erronée au sujet des vaccins, nous exclurons des propositions de recherche toute la page ou le groupe concerné, nous réduirons la diffusion de ces groupes et pages dans le fil d’actualité et les recherches et nous écarterons les annonces publicitaires contenant cette fausse information.



Nous désirons également fournir davantage de contexte permettant de décider si lire, partager ou s’engager dans des discussions sur ce qu’on voit sur Facebook. Nous explorons des moyens de présenter en tête des résultats des recherches, pages ou invitations à rejoindre des groupes, des informations correctes provenant d’organisations spécialisées sur les vaccins. Nous vous tiendrons bientôt informés.



Nous sommes pleinement engagés pour la sécurité de notre communauté et continuerons à développer le travail déjà commencé.





