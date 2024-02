Union Européenne : l'ambassadeur tchadien Dr Bachar Brahim Adoum présente ses lettres de créance

Dr Bachar Brahim Adoum a été reçu le mardi 13 février 2024 au siège de l’Union Européenne à Bruxelles par Charles Michel, Président du Conseil Européen à qui, il a officiellement remis les Lettres de créance par lesquelles le Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président de Transition, l’accrédite en qualité d’Ambassadeur, Représentant permanent de la République du Tchad auprès de l’Union Européenne et Chef de Mission auprès de la Communauté Européenne de l’Energie Atomique.



L’Ambassadeur et le Président du Conseil ont échangé au cours de cette audience solennelle sur plusieurs sujets d’intérêts communs notamment, la dernière phase de la transition politique au Tchad avec la naissance de la 5ème République, la crise soudanaise et ses conséquences directes sur le Tchad, l’analyse de la situation politique et sécuritaire au Sahel ainsi que la disponibilité de l’Union Européenne pour soutenir la tenue des élections à venir et les projets de développement.



Aussi, l’Ambassadeur a saisi l’opportunité pour transmettre les chaleureuses salutations du Président de transition au Président du Conseil Européen, ainsi que le vœu ardent du Gouvernement de la République du Tchad d'œuvrer au raffermissement de la coopération entre la République du Tchad et l’Union Européenne.



Ainsi, le nouvel Ambassadeur, Docteur Bachar Brahim Adoum exercera officiellement les hautes et nobles fonctions qui lui sont assignées. Pour la circonstance, l’Ambassadeur était accompagné de ses proches collaborateurs.